Головна Спорт Вордлі хоче викликати Усика після бою з Паркером

Вордлі хоче викликати Усика після бою з Паркером

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:26
Оновлено: 16:44
Вордлі після поєдинку з Паркером готовий кинути виклик Усику
Фабіо Вордлі відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський боксер-важковаговик Фабіо Вордлі готується до головного бою своєї кар'єри. Уже 25 жовтня він зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером у поєдинку за статус обов'язкового претендента на титул Олександра Усика.

Переможець цього бою наблизиться до чемпіонського шансу і стане тимчасовим лідером у рейтингах WBA та WBO, повідомляє iFL TV.

Читайте також:

За словами інсайдерів, Фабіо Вордлі пройшов інтенсивний тренувальний табір, зробивши акцент на витривалості та роботі другим номером. Його команда впевнена, що боєць здатний не тільки перемогти Паркера, а й заявити про себе на рівні еліти світового суперважкого дивізіону.

Фабио Уордли
Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що пообіцяв Вордлі після поєдинку

Британець має рекорд 19-0-1 та завоював репутацію одного з найбільш видовищних нокаутерів у Європі. Бій проти Паркера може стати для нього переходом зі статусу "перспективного" в статус реального претендента на бій з Усиком.

Фабіо зазначив, що не будує грандіозних сценаріїв, але вже знає, що зробить у разі перемоги. Він підкреслив, що буде готовий до наступного кроку — виклику абсолютного чемпіона.

"Я не знаю, як усе закінчиться, але уявляю одне: світло, ринг і оголошення мого імені. Після цього я схоплю мікрофон і піду шукати Усика. Це мій наступний крок — вийти проти найкращого і довести, що я заслуговую на шанс. Все інше не має значення", — заявив Вордлі.

Нагадаємо, тим часом Олександр Усик зустрівся з легендарним захисником України з "Азова".

Раніше Олександр Усик розповів, як відновлюється після ночей, під час яких Україна зазнає масованих бомбардувань.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
