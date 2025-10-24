Вордлі після поєдинку з Паркером готовий кинути виклик Усику

Вордлі хоче викликати Усика після бою з Паркером
Британський боксер-важковаговик Фабіо Вордлі готується до головного бою своєї кар'єри. Уже 25 жовтня він зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером у поєдинку за статус обов'язкового претендента на титул Олександра Усика.
Переможець цього бою наблизиться до чемпіонського шансу і стане тимчасовим лідером у рейтингах WBA та WBO, повідомляє iFL TV.
За словами інсайдерів, Фабіо Вордлі пройшов інтенсивний тренувальний табір, зробивши акцент на витривалості та роботі другим номером. Його команда впевнена, що боєць здатний не тільки перемогти Паркера, а й заявити про себе на рівні еліти світового суперважкого дивізіону.
Що пообіцяв Вордлі після поєдинку
Британець має рекорд 19-0-1 та завоював репутацію одного з найбільш видовищних нокаутерів у Європі. Бій проти Паркера може стати для нього переходом зі статусу "перспективного" в статус реального претендента на бій з Усиком.
Фабіо зазначив, що не будує грандіозних сценаріїв, але вже знає, що зробить у разі перемоги. Він підкреслив, що буде готовий до наступного кроку — виклику абсолютного чемпіона.
"Я не знаю, як усе закінчиться, але уявляю одне: світло, ринг і оголошення мого імені. Після цього я схоплю мікрофон і піду шукати Усика. Це мій наступний крок — вийти проти найкращого і довести, що я заслуговую на шанс. Все інше не має значення", — заявив Вордлі.
Нагадаємо, тим часом Олександр Усик зустрівся з легендарним захисником України з "Азова".
Раніше Олександр Усик розповів, як відновлюється після ночей, під час яких Україна зазнає масованих бомбардувань.
Читайте Новини.LIVE!