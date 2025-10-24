Александр Усик признался, почему боксерам вредит алкоголь

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Новини.LIVE

Боксер Александр Усик высказался относительно употребления алкоголя. Он подробно растолковал, какие критические последствия могут быть для спортсмена, который стремится расслабиться благодаря напиткам.

Об этом он рассказал на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Усик не рекомендует употреблять алкоголь спортсменам

Украинский боксер объяснил, что употребление напитков уменьшает шансы на победу. В боксе чрезвычайно важна скорость принятия решений.

"Многие спортсмены высокого уровня думают, что, если он выпьет после тренировки или после боя две бутылки пива, они ему помогут. Это обман. Они ему помогут расслабиться, но не помогут восстановиться. Человек не выспится, во-первых. Во-вторых, одна бутылка пива 0,5 л — это шаг назад на 12 дней для головы, для принятия когнитивных решений. Условно, ты защитился, ударил — это секунда, а у тебя уже притупление принятия решения на три секунды... а это уже ты получишь в лицо четырнадцать раз. Какую-то серию дадут", — высказался чемпион.

