Усик пояснив, чому боксерам шкідливо вживати алкоголь

Усик пояснив, чому боксерам шкідливо вживати алкоголь

Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:10
Оновлено: 17:57
Олександр Усик зізнався, чому боксерам шкодить алкоголь
Український боксер Олександр Усик. Фото: Новини.LIVE

Боксер Олександр Усик висловився щодо вживання алкоголю. Він детально розтлумачив, які критичні наслідки можуть бути для спортсмена, який прагне розслабитись завдяки напоям.

Про це він розповів на XX Ювілейному Міжнародному Форумі з кардіології та кардіохірургії. 

Усик не рекомендує вживати алкоголь спортсменам

Український боксер пояснив, що вживання напоїв зменшує шанси на перемогу. У боксі надзвичайно важлива швидкість ухвалення рішень. 

"Багато спортсменів високо рівня думають, що, якщо він випʼє після тренування чи після бою дві пляшки пива, вони йому допоможуть. Це обман. Вони йому допоможуть розслабитись, але не допоможуть відновитися. Людина не виспиться, по-перше. По-друге, одна пляшка пива 0,5 л — це крок назад на 12 днів для голови, для прийняття когнітивних рішень. Умовно, ти захистився, ударив — це секунда, а в тебе вже  притуплення прийняття рішення на три секунди… а це вже ти отримаєш в обличчя чотирнадцять разів. Якусь серію дадуть", — висловився чемпіон.

Абсолютний чемпіон Олександр Усик поспілкувався із заступником командира полку "Азов" Святославом Паламаром, одним із найвідоміших українських військових.

Молодий та амбітний боксер планує викликати Усика на поєдинок одразу після вирішального бою своєї професійної кар'єри.

алкоголь спорт Олександр Усик бокс медицина
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
