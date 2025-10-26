Видео
Видео

Объявлен новый поединок Чисоры — он может быть последним

Дата публикации 26 октября 2025 17:22
обновлено: 17:35
Чисора и Уайт проведут третий бой в декабре в Лондоне
Дерек Чисора. Фото: кадр из видео

В Лондоне прошло большое боксерское шоу, где Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера. За кулисами турнира о своем следующем бое узнал ветеран бокса Дерек Чисора.

При этом, следующий бой боксера подтвердил промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии порталу The Ring.

Читайте также:

Третья попытка Чисоры

Глава Queensberry Promotions объявил, что 13 декабря состоится третий бой между ветеранами супертяжелого веса Дереком Чисорой и Диллианом Уайтом.

Поединок станет со-главным событием вечера бокса на O2 Arena в Лондоне, вместе с боем Мозеса Итаумы против Хьюи Фьюри.

Сейчас для организации поединка осталось решить несколько деталей.

Это будет третий бой между соперниками. В 2016-м Уайт выиграл решением судей, а в 2018-м Диллиан нокаутировал Дерека в 11-м раунде.

Чисора, которому 41 год, в последний раз дрался в феврале 2025-го, нокаутировав Отто Валлина. Ранее он выражал желание боксировать с Александром Усиком в Украине и Джозефом Паркером, но недавно отказался от идеи поединка с Мозесом Итаумой.

Уайт в последнем бою вышел против Итаумы и был нокаутирован в начале боя.

Напомним, ранее Александр Усик встретился с легендарным военным из "Азова".

Также Усик предостерег боксеров от употребления алкогольных напитков.

Без результата завершился бой между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

бокс Дерек Чисора супертяжелый вес профессиональный бокс Диллиан Уайт
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
