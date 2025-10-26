Чісора та Вайт проведуть третій бій у грудні в Лондоні

Дерек Чісора. Фото: кадр з відео

В Лондоні пройшло велике боксерське шоу, де Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера. За кулісами турніру про свій наступний бій дізнався ветеран боксу Дерек Чісора.

При цьому, наступний бій боксера підтвердив промоутер Френк Воррен в коментарі порталу The Ring.

Третя спроба Чісори

Глава Queensberry Promotions оголосив, що 13 грудня відбудеться третій бій між ветеранами надважкої ваги Дереком Чісорою та Ділліаном Вайтом.

Поєдинок стане співголовною подією вечора боксу на O2 Arena в Лондоні, разом із боєм Мозеса Ітауми проти Х'юї Ф’юрі.

Наразі для організації поєдинку залишилося вирішити кілька деталей.

Це буде третій бій між суперниками. У 2016-му Вайт виграв рішенням суддів, а у 2018-му Ділліан нокаутував Дерека в 11-му раунді.

Чісора, якому 41 рік, востаннє бився в лютому 2025-го, нокаутувавши Отто Валліна. Раніше він висловлював бажання боксувати з Олександром Усиком в Україні та Джозефом Паркером, але нещодавно відмовився від ідеї поєдинку з Мозесом Ітаумою.

Вайт в останньому бою вийшов проти Мозеса Ітауми та був нокаутований на початку бою.

