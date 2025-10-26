Відео
Головна Спорт Оголошено новий поєдинок Чісори — він може бути останнім

Оголошено новий поєдинок Чісори — він може бути останнім

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 17:22
Оновлено: 17:35
Чісора та Вайт проведуть третій бій у грудні в Лондоні
Дерек Чісора. Фото: кадр з відео

В Лондоні пройшло велике боксерське шоу, де Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера. За кулісами турніру про свій наступний бій дізнався ветеран боксу Дерек Чісора.

При цьому, наступний бій боксера підтвердив промоутер Френк Воррен в коментарі порталу The Ring.

Читайте також:

Третя спроба Чісори

Глава Queensberry Promotions оголосив, що 13 грудня відбудеться третій бій між ветеранами надважкої ваги Дереком Чісорою та Ділліаном Вайтом.

Поєдинок стане співголовною подією вечора боксу на O2 Arena в Лондоні, разом із боєм Мозеса Ітауми проти Х'юї Ф’юрі.

Наразі для організації поєдинку залишилося вирішити кілька деталей.

Це буде третій бій між суперниками. У 2016-му Вайт виграв рішенням суддів, а у 2018-му Ділліан нокаутував Дерека в 11-му раунді.

Чісора, якому 41 рік, востаннє бився в лютому 2025-го, нокаутувавши Отто Валліна. Раніше він висловлював бажання боксувати з Олександром Усиком в Україні та Джозефом Паркером, але нещодавно відмовився від ідеї поєдинку з Мозесом Ітаумою.

Вайт в останньому бою вийшов проти Мозеса Ітауми та був нокаутований на початку бою.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик зустрівся з легендарним військовим із "Азову".

Також Усик застеріг боксерів від вживання алкогольних напоїв.

Без результату завершився бій між Томом Аспіналлом та Сірілом Ганом.

бокс Дерек Чісора суперважка вага професійний бокс Ділліан Уайт
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
