Вордлі зажадав, щоб Усик особисто приніс йому свої пояси

Фабіо Вордлі після перемоги над Джозефом Паркером. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський суперважковаговик Фабіо Вордлі здобув яскраву перемогу над Джозефом Паркером, завершивши бій технічним нокаутом в 11-му раунді. Після цього успіху він став обов'язковим претендентом на титул WBO та офіційно наблизився до можливої зустрічі з Олександром Усиком.

Одразу після несподіваного тріумфу Вордлі звернувся до українського чемпіона, повідомляє BoxingScene.

Перемога над досвідченим новозеландцем стала для Фабіо Вордлі двадцятою у професійній кар'єрі. Він упевнено контролював кінцівку поєдинку та зумів нав'язати свій темп у вирішальні раунди. Тепер британець готовий до наступного кроку — бою з абсолютним чемпіоном світу.

Фабіо Вордлі святкує перемогу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Вордлі кинув прямий виклик Усику

Експерти зазначають, що поєдинок проти Усика може відбутися вже в першій половині 2026 року. Промоутери розглядають кілька варіантів: від стадіонів Британії до арен Саудівської Аравії. Сам Вордлі після перемоги не приховував емоцій і дав зрозуміти, що готовий до поєдинку з українцем у будь-якій точці світу.

Олександр Усик у перерві між боями. Фото: instagram.com/usykaa/

"Я не можу просити нічого більше. Усе, про що я коли-небудь мріяв, це шанс, і я його отримав. Я не збираюся виходити проти Усика, щоб просто подякувати йому та здатися. Скажіть йому, щоб він приїхав. Покажіть, як дістатися до Іпсвіча, і я дам адресу, можемо побитися прямо в саду. Головне, щоб він був там і приніс свої пояси", — пояснив Вордлі.

