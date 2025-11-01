Гасперини оценил форму Довбика после победного гола Парме

Артем Довбик. Фото: Reuters

В матче 9-го тура Серии А против "Пармы" украинский форвард "Ромы"Артем Довбик забил свой второй мяч в сезоне. Футболист был рад голу, который стал победным в матче.

О нынешней форме Довбика высказался главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини, передает портал Romanews.eu.

Джан Пьеро Гасперини. Фото: Reuters

Гасперини сообщил, в чем прибавил Довбик

Главный тренер заявил, что Довбик находится в хорошей форме и демонстрирует прогресс. К тому же физическая готовность позволяет ему лучше проявлять технические навыки.

Довбик в этом сезоне забил два мяча и сделал ассист в 11 матчах за "Рому".

Относительно конкурента Довбика Фергюсона, тренер объяснил, что у ирландца растяжение и поэтому он пропустит одну-две недели, включая игру с "Миланом", 2 ноября.

"Рома" занимает в турнирной таблице Серии А второе место с 21 очком. При этом, у "Наполи", которое опережает римлян всего на один балл, на один матч больше.

