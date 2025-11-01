Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гасперини наконец похвалил Довбика после забитого гола

Гасперини наконец похвалил Довбика после забитого гола

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 22:56
обновлено: 22:57
Гасперини оценил форму Довбика после победного гола Парме
Артем Довбик. Фото: Reuters

В матче 9-го тура Серии А против "Пармы" украинский форвард "Ромы"Артем Довбик забил свой второй мяч в сезоне. Футболист был рад голу, который стал победным в матче.

О нынешней форме Довбика высказался главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини, передает портал Romanews.eu.

Реклама
Читайте также:
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини. Фото: Reuters

Гасперини сообщил, в чем прибавил Довбик

Главный тренер заявил, что Довбик находится в хорошей форме и демонстрирует прогресс. К тому же физическая готовность позволяет ему лучше проявлять технические навыки.

Довбик в этом сезоне забил два мяча и сделал ассист в 11 матчах за "Рому".

Относительно конкурента Довбика Фергюсона, тренер объяснил, что у ирландца растяжение и поэтому он пропустит одну-две недели, включая игру с "Миланом", 2 ноября.

"Рома" занимает в турнирной таблице Серии А второе место с 21 очком. При этом, у "Наполи", которое опережает римлян всего на один балл, на один матч больше.

Напомним, киевский футбольный клуб планирует судиться за свою эмблему с россиянами.

Московский "Спартак" планирует переманить у киевского "Динамо" игрока сборной Бразилии.

футбол Артем Довбик украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим) Джан Пьеро Гасперини
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации