Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Перед матчами отбора на ЧМ-2026 сборная Украины потеряла Довбика

Перед матчами отбора на ЧМ-2026 сборная Украины потеряла Довбика

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 22:41
обновлено: 22:41
Артем Довбик травмировался перед матчами сборной Украины
Артем Довбик. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу может потерять на матче отбора на чемпионат мира-2026 Артема Довбика. Футболист получил травму в последнем матче.

Об этом повреждении Довбыка сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик может не сыграть за сборную Украины

В 11-м туре Серии А "Рома" дома обыграла "Удинезе" со счетом 2:0.

Довбик вышел на поле с первых минут, но его пришлось заменить на 42-й минуте, держась за бедро.

После травмы Довбика у команды больше не осталось центральных нападающих, поскольку Фергюсон тоже пока травмирован.

Травма Артема ставит под угрозу его участие в матчах Украины против Франции (13 ноября) и Исландии (16-го).

В сезоне 2025/2026 Довбик провел 14 матчей за "Рому", в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Напомним, 36-летний ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко вскоре может стать на один уровень с Шевченко и Блохиным.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о возможном увольнении.

футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации