Артем Довбик травмировался перед матчами сборной Украины

Перед матчами отбора на ЧМ-2026 сборная Украины потеряла Довбика
Сборная Украины по футболу может потерять на матче отбора на чемпионат мира-2026 Артема Довбика. Футболист получил травму в последнем матче.
Об этом повреждении Довбыка сообщил портал Новини.LIVE.
Довбик может не сыграть за сборную Украины
В 11-м туре Серии А "Рома" дома обыграла "Удинезе" со счетом 2:0.
Довбик вышел на поле с первых минут, но его пришлось заменить на 42-й минуте, держась за бедро.
После травмы Довбика у команды больше не осталось центральных нападающих, поскольку Фергюсон тоже пока травмирован.
Травма Артема ставит под угрозу его участие в матчах Украины против Франции (13 ноября) и Исландии (16-го).
В сезоне 2025/2026 Довбик провел 14 матчей за "Рому", в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
