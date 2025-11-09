Артем Довбик травмировался перед матчами сборной Украины

Артем Довбик. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу может потерять на матче отбора на чемпионат мира-2026 Артема Довбика. Футболист получил травму в последнем матче.

Об этом повреждении Довбыка сообщил портал Новини.LIVE.

Довбик может не сыграть за сборную Украины

В 11-м туре Серии А "Рома" дома обыграла "Удинезе" со счетом 2:0.

Довбик вышел на поле с первых минут, но его пришлось заменить на 42-й минуте, держась за бедро.

После травмы Довбика у команды больше не осталось центральных нападающих, поскольку Фергюсон тоже пока травмирован.

Травма Артема ставит под угрозу его участие в матчах Украины против Франции (13 ноября) и Исландии (16-го).

В сезоне 2025/2026 Довбик провел 14 матчей за "Рому", в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

