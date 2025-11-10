Видео
Главная Спорт Саленко признался, что ему стыдно за Динамо Шовковского

Саленко признался, что ему стыдно за Динамо Шовковского

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 11:48
обновлено: 11:49
Саленко раскритиковал Динамо после поражения от ЛНЗ
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в 12-м тура УПЛ проиграло черкасскому ЛНЗ со счетом 0:1. Болезненно это поражение переживает бывший футболист столичного клуба Олег Саленко.

Свой комментарий касаемо матча Саленко дал порталу Meta.ua.

Саленко ждал отрицательного результата

Легендарный экс-форвард клуба не сдержал гнева, назвав этот матч провалом для "Динамо".

Саленко объяснил, что победа 6:0 над любителями из "Зринськи" в Лиге конференций не должна была вводить в заблуждение, поскольку боснийский клуб непрофессиональный. При этом, ЛНЗ бывший футболист считает профессиональной командой.

Саленко признался, что ему стыдно за уровень игры, которого просто не существует.

Также он предлагает сделать в команде кардинальные изменения, поскольку она не создала ничего у ворот ЛНЗ, а одна победа в восьми матчах УПЛ это позор для чемпиона.

"Это просто позор! " — подытожил Саленко.

Напомним, главного тренера "Динамо" Киев Александра Шовковского впервые спросили об отставке.

Нападающий "Ромы" Артем Довбик травмировался перед матчами с Францией и Исландией.

