Саленко раскритиковал Динамо после поражения от ЛНЗ

Киевское "Динамо" в 12-м тура УПЛ проиграло черкасскому ЛНЗ со счетом 0:1. Болезненно это поражение переживает бывший футболист столичного клуба Олег Саленко.

Свой комментарий касаемо матча Саленко дал порталу Meta.ua.

Саленко ждал отрицательного результата

Легендарный экс-форвард клуба не сдержал гнева, назвав этот матч провалом для "Динамо".

Саленко объяснил, что победа 6:0 над любителями из "Зринськи" в Лиге конференций не должна была вводить в заблуждение, поскольку боснийский клуб непрофессиональный. При этом, ЛНЗ бывший футболист считает профессиональной командой.

Саленко признался, что ему стыдно за уровень игры, которого просто не существует.

Также он предлагает сделать в команде кардинальные изменения, поскольку она не создала ничего у ворот ЛНЗ, а одна победа в восьми матчах УПЛ это позор для чемпиона.

"Это просто позор! " — подытожил Саленко.

Напомним, главного тренера "Динамо" Киев Александра Шовковского впервые спросили об отставке.

