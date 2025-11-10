Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Саленко зізнався, що йому соромно за Динамо Шовковського

Саленко зізнався, що йому соромно за Динамо Шовковського

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 11:48
Оновлено: 11:49
Саленко розкритикував Динамо після поразки від ЛНЗ
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в 12-му туру УПЛ програло черкаському ЛНЗ з рахунком 0:1. Хворобливо цю поразку переживає колишній футболіст столичного клубу Олег Саленко.

Свій коментар стосовно матчу Саленко дав порталу Meta.ua.

Реклама
Читайте також:

Саленко чекав на негативний результат

Легендарний ексфорвард клубу не стримав гніву, назвавши цей матч провалом для "Динамо".

Саленко пояснив, що перемога 6:0 над аматорами зі "Зрінськи" в Лізі конференцій не мала вводити в оману, оскільки боснійський клуб непрофесійний. При цьому, ЛНЗ колишній футболіст вважає професійною командою.

Саленку зізнався, що йому соромно за рівень гри, якого просто не існує.

Також він пропонує зробити в команді кардинальні зміни, оскільки вона не створила нічого у воріт ЛНЗ, а одна перемога в восьми матчах УПЛ це ганьба для чемпіона.

"Це просто ганьба!" — підсумував Саленко.

Нагадаємо, головного тренера "Динамо" Київ Олександра Шовковського вперше запитали про відставку.

Нападник "Роми" Артем Довбик травмувався перед матчами з Францією та Ісландією.

Динамо УПЛ Олександр Шовковський ЛНЗ Олег Саленко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації