Саленко розкритикував Динамо після поразки від ЛНЗ

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в 12-му туру УПЛ програло черкаському ЛНЗ з рахунком 0:1. Хворобливо цю поразку переживає колишній футболіст столичного клубу Олег Саленко.

Свій коментар стосовно матчу Саленко дав порталу Meta.ua.

Реклама

Читайте також:

Саленко чекав на негативний результат

Легендарний ексфорвард клубу не стримав гніву, назвавши цей матч провалом для "Динамо".

Саленко пояснив, що перемога 6:0 над аматорами зі "Зрінськи" в Лізі конференцій не мала вводити в оману, оскільки боснійський клуб непрофесійний. При цьому, ЛНЗ колишній футболіст вважає професійною командою.

Саленку зізнався, що йому соромно за рівень гри, якого просто не існує.

Також він пропонує зробити в команді кардинальні зміни, оскільки вона не створила нічого у воріт ЛНЗ, а одна перемога в восьми матчах УПЛ це ганьба для чемпіона.

"Це просто ганьба!" — підсумував Саленко.

Нагадаємо, головного тренера "Динамо" Київ Олександра Шовковського вперше запитали про відставку.

Нападник "Роми" Артем Довбик травмувався перед матчами з Францією та Ісландією.