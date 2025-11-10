Саленко розкритикував Динамо після поразки від ЛНЗ

Саленко зізнався, що йому соромно за Динамо Шовковського
Київське "Динамо" в 12-му туру УПЛ програло черкаському ЛНЗ з рахунком 0:1. Хворобливо цю поразку переживає колишній футболіст столичного клубу Олег Саленко.
Свій коментар стосовно матчу Саленко дав порталу Meta.ua.
Саленко чекав на негативний результат
Легендарний ексфорвард клубу не стримав гніву, назвавши цей матч провалом для "Динамо".
Саленко пояснив, що перемога 6:0 над аматорами зі "Зрінськи" в Лізі конференцій не мала вводити в оману, оскільки боснійський клуб непрофесійний. При цьому, ЛНЗ колишній футболіст вважає професійною командою.
Саленку зізнався, що йому соромно за рівень гри, якого просто не існує.
Також він пропонує зробити в команді кардинальні зміни, оскільки вона не створила нічого у воріт ЛНЗ, а одна перемога в восьми матчах УПЛ це ганьба для чемпіона.
"Це просто ганьба!" — підсумував Саленко.
Нагадаємо, головного тренера "Динамо" Київ Олександра Шовковського вперше запитали про відставку.
