Франція — Україна: де і коли дивитися матч відбору ЧС-2026 у Парижі

Матч Україна — Франція. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 13 листопада в Парижі зіграє матч п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником підопічних Сергія Реброва стане команда Франції.

Також вже відомо, де та коли транслюватиметься матч Франція — Україна, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Матч Україна — Франція у Вроцлаві. Фото: УАФ

Матч Франція — Україна: де покажуть

Гра п'ятого туру Франція — Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом на стадіоні "Парк де Пренс".

Пряма трансляція буде доступна на OTT-платформі MEGOGO, а також безплатно на телеканалі MEGOGO Спорт у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Це буде друга зустріч команд у поточному циклі. У вересні у Вроцлаві (Польща) французи перемогли з рахунком 2:0 — голи забили Мікаель Олісе та Кіліан Мбаппе.

Після чотирьох турів Україна посідає друге місце у квартеті D з сімома очками. У Франції десять очок, Ісландія третя (чотири бали), Азербайджан замикає таблицю (одне очко).

Україна в цьому матчі з основних гравців не зможе розраховувати на Артема Довбика, який травмувався в матчі за "Рому", а за французів не зіграють Усман Дембеле та Дезері Дуе.

Нагадаємо, журналісти звернулися до головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського стосовно відставки.

Ексфутболіст "Динамо" Олег Саленко заявив, що йому соромно за те, як грає чинний чемпіон країни.