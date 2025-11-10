Видео
Где и когда смотреть матч Франция — Украина

Дата публикации 10 ноября 2025 15:30
обновлено: 16:27
Франция — Украина: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2026 в Париже
Матч Украина — Франция. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 13 ноября в Париже сыграет матч пятого тура квалификации чемпионата мира-2026. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Франции.

Также уже известно, где и когда будет транслироваться матч Франция — Украина, сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Украина — Франция
Матч Украина — Франция во Вроцлаве. Фото: УАФ

Матч Франция — Украина: где покажут

Игра пятого тура Франция — Украина начнется в 21:45 по Киеву на стадионе "Парк де Пренс".

Прямая трансляция будет доступна на OTT-платформе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Это будет вторая встреча команд в текущем цикле. В сентябре во Вроцлаве (Польша) французы победили со счетом 2:0 — голы забили Микаэль Олисе и Килиан Мбаппе.

После четырех туров Украина занимает второе место в квартете D с семью очками. У Франции десять очков, Исландия третья (четыре балла), Азербайджан замыкает таблицу (одно очко).

Украина в этом матче из основных игроков не сможет рассчитывать на Артема Довбика, который травмировался в матче за "Рому", а за французов не сыграют Усман Дембеле и Дезери Дуэ.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
