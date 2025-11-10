Довбик получил травму бедра и выбыл из игры Ромы на шесть недель

Артем Довбик. Фото: Reuters

В 11-м туре Серии А "Рома" дома обыграла "Удинезе" со счетом 2:0, но поле на 42-й минуте покинул форвард Артем Довбик. В одном из эпизодов он схватился за бедро и попросил замену.

Информацию о травме Довбика опубликовал портал Sport Mediaset.

Сколько пропустит Довбик

По информации источника, 27-летний украинский форвард прошел медицинское обследование, которое выявило повреждение сухожилия прямой мышцы левого бедра.

Обычно, из-за этой травмы футболисты пропускают 4-6 недель. Это означает, что Довбик пропустит как минимум пять-семь матчей "Ромы" и игры сборной Украины в ноябре против Франции и Исландии.

Пока непонятно, будет ли Сергей Ребров искать замену Довбику. В сентябре и октябре, когда был травмирован Роман Яремчук, тренер использовал только Артема и Владислава Ваната. На матчи с Францией и Исландией будут доступны Яремчук и Ванат.

В сезоне 2025/2026 Довбик провел 14 матчей за "Рому", в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

