Довбик отримав травму стегна і вибув з гри Роми на шість тижнів

У 11-му турі Серії А "Рома" вдома обіграла "Удінезе" з рахунком 2:0, але поле на 42-й хвилині покинув форвард Артем Довбик. В одному з епізодів він схопився за стегно та попросив заміну.

Інформацію щодо травми Довбика опублікував портал Sport Mediaset.

Скільки пропустить Довбик

За інформацією джерела, 27-річний український форвард пройшов медичне обстеження, яке виявило ушкодження сухожилля прямого м’яза лівого стегна.

Зазвичай, через цю травму футболісти пропускають 4-6 тижнів. Це означає, що Довбик пропустить щонайменше п'ять-сім матчів "Роми" та ігри збірної України в листопаді проти Франції та Ісландії.

Наразі незрозуміло, чи буде Сергій Ребров шукати заміну Довбику. У вересні та жовтні, коли був травмований Роман Яремчук, тренер використовував лише Артема та Владислава Ваната. На матчі з Францією та Ісландією будуть доступні Яремчук та Ванат.

У сезоні 2025/2026 Довбик провів 14 матчів за "Рому", в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

