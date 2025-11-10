Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Довбик вибув на дуже довгий період — за Україну не зіграє

Довбик вибув на дуже довгий період — за Україну не зіграє

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:18
Оновлено: 14:24
Довбик отримав травму стегна і вибув з гри Роми на шість тижнів
Артем Довбик. Фото: Reuters

У 11-му турі Серії А "Рома" вдома обіграла "Удінезе" з рахунком 2:0, але поле на 42-й хвилині покинув форвард Артем Довбик. В одному з епізодів він схопився за стегно та попросив заміну.

Інформацію щодо травми Довбика опублікував портал Sport Mediaset.

Реклама
Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Скільки пропустить Довбик

За інформацією джерела, 27-річний український форвард пройшов медичне обстеження, яке виявило ушкодження сухожилля прямого м’яза лівого стегна.

Зазвичай, через цю травму футболісти пропускають 4-6 тижнів. Це означає, що Довбик пропустить щонайменше п'ять-сім матчів "Роми" та ігри збірної України в листопаді проти Франції та Ісландії.

Наразі незрозуміло, чи буде Сергій Ребров шукати заміну Довбику. У вересні та жовтні, коли був травмований Роман Яремчук, тренер використовував лише Артема та Владислава Ваната. На матчі з Францією та Ісландією будуть доступні Яремчук та Ванат.

У сезоні 2025/2026 Довбик провів 14 матчів за "Рому", в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Нагадаємо, журналісти вперше запитали головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського, чи не прийшов час подати у відставку.

Колишній футболіст київського "Динамо" Олег Саленко заявив, що йому соромно за гру команди Шовковського.

футбол Збірна України з футболу Артем Довбик українські легіонери (футбол) травма ФК Рома (Рим)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації