Романчук раскрыл шансы вернуться в Динамо

Александр Романчук в Кривбассе. Фото: instagram.com/oleksandrromanchuk74/

Защитник "Университати" и кандидат в сборную Украины Александр Романчук проводит уверенный сезон в румынской команде. Он не только справляется с непосредственными обязанностями, но и результативно работает на атаку.

Романчук поделился мнением о перспективе возвращения в "Динамо" в интервью порталу "Динамомания".

В сезоне 2025/2026 Александр Романчук провел за "Университатю" 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. На этом фоне появилась информация о том, что 25-летний футболист сможет снова надеть футболку одного из своих бывших клубов.

Александр Романчук празднует гол со своей женой. Фото: instagram.com/oleksandrromanchuk74/

Что Романчук сказал о "Динамо"

Воспитанник львовского футбола признал, что с детства мечтает проявить себя в составе киевской команды. Александр уже выступал за "бело-синих" с 2018 по 2020 годы, но не сумел пробиться в основной состав.

"Футбольная жизнь, она очень непредсказуема. Поэтому всякое может быть. Сейчас я в Крайове и сфокусирован на работе здесь, чтобы добиться высоких результатов и заслужить вызов в сборную Украины", — заявил Романчук.

Помимо "Динамо" и "Университати" защитник выступал за "Львов", "Кривбасс" и венгерский "Дебрецен". В активе Романчука три матча за молодежную сборную Украины.

Напомним, Сергей Ребров готовит "сине-желтых" к поединкам с Францией и Исландией, которые можно будет посмотреть в Украине.

