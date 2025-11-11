Майбутнє Мудрика під питанням через чиновників англійського футболу

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик уже майже рік не може грати у футбол. Його відсторонили від спорту через підозри у вживанні допінгу.

Всесвітнє антидопінгове агентство заперечує причетність до скандалу з Мудриком, повідомляє "Укрінформ".

Президент WADA Вітольд Банька розкрив деталі проблеми з дискваліфікацією Михайла Мудрика. Чиновник повідомив, що Всесвітнє антидопінгове агентство досі чекає на вердикт від Футбольної Асоціації Англії щодо українського футболіста. На основі цього рішення WADA затвердить остаточний термін дискваліфікації гравця.

Михайло Мудрик святкує гол. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Коли Мудрик зможе повернутися на поле

У грудні 2024 року стало відомо про те, що в допінг-пробі Михайла було виявлено заборонену речовину. На той момент Мудрик був лідером "Челсі" в Лізі Конференцій, але рідко виходив на поле в інших турнірах.

"Сині" були змушені відсторонити гравця від тренувань та поєдинків, у 2025 році Мудрик не провів на полі жодної хвилини. Йому загрожує дискваліфікація терміном до 4 років, проте не відомо, коли вона набуде чинності.

WADA чекає на офіційне рішення від Футбольної Асоціації, після чого може або посилити покарання футболіста, або пом'якшити його. Однак до цього моменту антидопінгове агентство не може вирішувати долю Мудрика. Проблема полягає в бездіяльності ФА.

