Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відомо, хто гальмує рішення щодо дискваліфікації Мудрика

Відомо, хто гальмує рішення щодо дискваліфікації Мудрика

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 12:10
Оновлено: 12:11
Майбутнє Мудрика під питанням через чиновників англійського футболу
Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик уже майже рік не може грати у футбол. Його відсторонили від спорту через підозри у вживанні допінгу.

Всесвітнє антидопінгове агентство заперечує причетність до скандалу з Мудриком, повідомляє "Укрінформ".

Реклама
Читайте також:

Президент WADA Вітольд Банька розкрив деталі проблеми з дискваліфікацією Михайла Мудрика. Чиновник повідомив, що Всесвітнє антидопінгове агентство досі чекає на вердикт від Футбольної Асоціації Англії щодо українського футболіста. На основі цього рішення WADA затвердить остаточний термін дискваліфікації гравця.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик святкує гол. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Коли Мудрик зможе повернутися на поле

У грудні 2024 року стало відомо про те, що в допінг-пробі Михайла було виявлено заборонену речовину. На той момент Мудрик був лідером "Челсі" в Лізі Конференцій, але рідко виходив на поле в інших турнірах.

"Сині" були змушені відсторонити гравця від тренувань та поєдинків, у 2025 році Мудрик не провів на полі жодної хвилини. Йому загрожує дискваліфікація терміном до 4 років, проте не відомо, коли вона набуде чинності.

WADA чекає на офіційне рішення від Футбольної Асоціації, після чого може або посилити покарання футболіста, або пом'якшити його. Однак до цього моменту антидопінгове агентство не може вирішувати долю Мудрика. Проблема полягає в бездіяльності ФА.

Нагадаємо, відомий український захисник розглядає можливість повернутися в "Динамо".

Ігор Суркіс вийшов переможцем зі спору з приводу заборгованості відомого клубу перед київським "Динамо".

У складі збірної України можуть дебютувати декілька гравців у матчах із Францією та Ісландією.

спорт футбол Михайло Мудрик Дискваліфікація АПЛ WADA
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації