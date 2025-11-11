Відео
Динамо може заробити великі гроші найближчим часом

Дата публікації: 11 листопада 2025 09:40
Оновлено: 10:53
Динамо виграло розгляд у ФІФА проти відомого клубу
Георгій Бущан на тренуванні в Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкіпер збірної України Георгій Бущан став об'єктом спору київського "Динамо" та клубу "Аш-Шабаб" із Саудівської Аравії. "Біло-сині" недоотримали серйозну суму після трансферу футболіста.

Уже наступного тижня несправедливість буде виправлена, повідомила пресслужба "Аш-Шабаба".

Георгій Бущан переїхав до Саудівської Аравії в січні 2025 року. Він швидко закріпився у складі місцевого середняка "Аш-Шабаба", проте влітку несподівано повернувся в Україну. Голкіпер хотів знову виступати за "Динамо", але київський клуб відмовився від цієї можливості, після чого Георгій на правах оренди підписав контракт із "Поліссям".

Георгий Бущан
Георгій Бущан у воротах "Аш-Шабаб". Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

"Динамо" не отримало повну суму за гравця

Керівництво "біло-синіх" погодило трансфер Бущана за 3 млн євро, проте "Аш-Шабаб" досі не виплатив ці гроші. Саудівський клуб залишився винен "Динамо" 500 тисяч євро. Тривалий час кияни не отримували ці гроші, після чого звернулися по справедливість до ФІФА.

Тільки після незалежного арбітражу "Динамо" отримало шанс на виплату повної суми за трансфер. На "Аш-Шабаб" було накладено заборону на реєстрацію нових футболістів, після чого саудівський клуб швидко погодився виплатити заборгованість "Динамо".

Нагадаємо, раніше про бажання повернутися в київський клуб оголосив колишній футболіст київського "Динамо".

Тим часом збірна України готується до вирішальних матчів відбору на Кубок Світу-2026.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Георгій Бущан Аль-Шабаб
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
