Главная Спорт Динамо может заработать большие деньги в ближайшее время

Динамо может заработать большие деньги в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 09:40
обновлено: 09:39
Динамо выиграло разбирательство в ФИФА против известного клуба
Георгий Бущан на тренировке в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал объектом спора киевского "Динамо" и клуба "Аш-Шабаб" из Саудовской Аравии. "Бело-синие" недополучили серьезную сумму после трансфера футболиста. 

Уже на следующей неделе несправедливость будет исправлена, сообщила пресс-служба "Аш-Шабаба". 

Георгий Бущан переехал в Саудовскую Аравию в январе 2025 года. Он быстро закрепился в составе местного середняка "Аш-Шабаба", однако летом неожиданно вернулся в Украину. Голкипер хотел снова выступать за "Динамо", но киевский клуб отказался от этой возможности, после чего Георгий на правах аренды подписал контракт с "Полесьем". 

Георгий Бущан
Георгий Бущан в воротах "Аш-Шабаб". Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

"Динамо" не получило полную сумму за игрока 

Руководство "бело-синих" согласовало трансфер Бущана за 3 млн евро, однако "Аш-Шабаб" до сих пор не выплатил эти деньги. Саудовский клуб остался должен "Динамо" 500 тысяч евро. Долгое время киевляне не получали эти деньги, после чего обратились за справедливостью в ФИФА. 

Только после независимого арбитража "Динамо" получило шанс на выплату полной суммы за трансфер. На "Аш-Шабаб" был наложен запрет на регистрацию новых футболистов, после чего саудовский клуб быстро согласился выплатить задолженность "Динамо". 

Напомним, ранее о желании вернуться в киевский клуб объявил бывший футболист киевского "Динамо". 

Тем временем сборная Украины готовится к решающим матчам отбора на Кубок Мира-2026. 

