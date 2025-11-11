Динамо выиграло разбирательство в ФИФА против известного клуба

Георгий Бущан на тренировке в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал объектом спора киевского "Динамо" и клуба "Аш-Шабаб" из Саудовской Аравии. "Бело-синие" недополучили серьезную сумму после трансфера футболиста.

Уже на следующей неделе несправедливость будет исправлена, сообщила пресс-служба "Аш-Шабаба".

Георгий Бущан переехал в Саудовскую Аравию в январе 2025 года. Он быстро закрепился в составе местного середняка "Аш-Шабаба", однако летом неожиданно вернулся в Украину. Голкипер хотел снова выступать за "Динамо", но киевский клуб отказался от этой возможности, после чего Георгий на правах аренды подписал контракт с "Полесьем".

Георгий Бущан в воротах "Аш-Шабаб". Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

"Динамо" не получило полную сумму за игрока

Руководство "бело-синих" согласовало трансфер Бущана за 3 млн евро, однако "Аш-Шабаб" до сих пор не выплатил эти деньги. Саудовский клуб остался должен "Динамо" 500 тысяч евро. Долгое время киевляне не получали эти деньги, после чего обратились за справедливостью в ФИФА.

Только после независимого арбитража "Динамо" получило шанс на выплату полной суммы за трансфер. На "Аш-Шабаб" был наложен запрет на регистрацию новых футболистов, после чего саудовский клуб быстро согласился выплатить задолженность "Динамо".

Напомним, ранее о желании вернуться в киевский клуб объявил бывший футболист киевского "Динамо".

Тем временем сборная Украины готовится к решающим матчам отбора на Кубок Мира-2026.