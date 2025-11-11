Будущее Мудрика под вопросом из-за чиновников английского футбола

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик уже практически год не может играть в футбол. Его отстранили от спорта из-за подозрений в употреблении допинга.

Всемирное антидопинговое агентство отрицает причастность к скандалу с Мудриком, сообщает "Укринформ".

Президент WADA Витольд Банька раскрыл детали проблемы с дисквалификацией Михаила Мудрика. Чиновник сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство до сих пор ждет вердикт от Футбольной Ассоциации Англии по поводу украинского футболиста. На основе этого решения WADA утвердит окончательный срок дисквалификации игрока.

Михаил Мудрик празднует гол. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Когда Мудрик сможет вернуться на поле

В декабре 2024 года стало известно о том, что в допинг-пробе Михаила было обнаружено запрещенное вещество. На тот момент Мудрик был лидером "Челси" в Лиге Конференций, но редко выходил на поле в других турнирах.

"Синие" были вынуждены отстранить игрока от тренировок и поединков, в 2025 году Мудрик не провел на поле ни минуты. Ему грозит дисквалификация сроком до 4 лет, однако не известно, когда она вступит в силу.

WADA ждет официальное решение от Футбольной Ассоциации, после чего может либо ужесточить наказание футболиста, либо смягчить его. Однако до этого момента антидопинговое агентство не может решать судьбу Мудрика. Проблема заключается в бездействии ФА.

