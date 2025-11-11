Видео
Видео

Главная Спорт Роналду неожиданно объявил о завершении карьеры — что известно

Роналду неожиданно объявил о завершении карьеры — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 17:43
обновлено: 17:43
Криштиану Роналду принял решение завершить карьеру
Криштиану Роналду дает интервью после матча. Фото: Reuters

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду хочет завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года. Речь идет как минимум о выступлениях за национальную команду. 

Роналду считает, что возраст не позволит ему и дальше играть на высоком уровне, сообщает Mundo Deportivo

Криштиану Роналду летом примет участие в своем шестом подряд Кубке Мира. Португальский футболист впервые заговорил об окончании карьеры. Летом следующего года станет для него прощальным в национальной команде. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду с турниром победителю Клубного ЧМ в 2016 году. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Роналду близок к уходу из футбола 

Атакующий хавбек "Аль-Насра" напомнил, что в феврале-2026 ему исполнится уже 41 год. Футболисту становится сложно быстро восстанавливаться после матчей. Он понимает, что времени на поле осталось уже не так много. 

"У меня получилась отличная карьера, и до сих пор я наслаждаюсь каждой ее минутой. Завершить карьеру в сборной на чемпионате мира — это мечта, и мне повезло, что я смогу так сделать. Надеюсь, турнир станет для нас триумфальным", — заявил Роналду. 

Криштиану выступает за сборную Португалии с лета 2003 года. Он сыграл 225 матчей, забил 143 гола и отдал 46 результативных передач. Роналду выиграл в национальной команде Евро-2016 и дважды Лигу Наций (2015 и 2019 годы). 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
