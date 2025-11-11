Криштиану Роналду принял решение завершить карьеру

Криштиану Роналду дает интервью после матча. Фото: Reuters

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду хочет завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года. Речь идет как минимум о выступлениях за национальную команду.

Роналду считает, что возраст не позволит ему и дальше играть на высоком уровне, сообщает Mundo Deportivo.

Криштиану Роналду летом примет участие в своем шестом подряд Кубке Мира. Португальский футболист впервые заговорил об окончании карьеры. Летом следующего года станет для него прощальным в национальной команде.

Криштиану Роналду с турниром победителю Клубного ЧМ в 2016 году. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Роналду близок к уходу из футбола

Атакующий хавбек "Аль-Насра" напомнил, что в феврале-2026 ему исполнится уже 41 год. Футболисту становится сложно быстро восстанавливаться после матчей. Он понимает, что времени на поле осталось уже не так много.

"У меня получилась отличная карьера, и до сих пор я наслаждаюсь каждой ее минутой. Завершить карьеру в сборной на чемпионате мира — это мечта, и мне повезло, что я смогу так сделать. Надеюсь, турнир станет для нас триумфальным", — заявил Роналду.

Криштиану выступает за сборную Португалии с лета 2003 года. Он сыграл 225 матчей, забил 143 гола и отдал 46 результативных передач. Роналду выиграл в национальной команде Евро-2016 и дважды Лигу Наций (2015 и 2019 годы).

