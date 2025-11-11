Мудрик появился на публике впервые за год - участвует в создании фильма

Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик уже год находится без футбола из-за проваленного допинг-теста. Футболист до сих пор не получил официальный приговор и мало появляется на публике.

Свежее фото с Мудриком опубликовал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Мудрик помогает в создании фильма. Фото: instagram.com/palkin.sergey

Как сейчас выглядит Мудрик

По словам Палкина, продюсер Пол Тамаси, режиссер Эрик Джонсон снимают документальный фильм о "Шахтере". В фильме также будут экс-тренер Игорь Йовичевич и Мудрик.

Фильм должен быть посвящен 25-летию "Шахтера" в еврокубках и его трансформации в условиях войны.

"Еще один большой шаг для нашего фильма. Вместе с Полом Тамаси, Эриком Джонсоном, Игорем Йовичевичем и Михаилом Мудриком – согласовываем историю и готовим ее к большому экрану. Спасибо Манфреди Рикке и Interbrand за партнерство и видение", — написал Палкин.

Палкин опубликовал фото с группой людей, которые работают над фильмом, где был Мудрик.

