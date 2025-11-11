Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Впервые за долгое время Мудрик попал на камеру

Впервые за долгое время Мудрик попал на камеру

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 21:06
обновлено: 21:37
Мудрик появился на публике впервые за год - участвует в создании фильма
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик уже год находится без футбола из-за проваленного допинг-теста. Футболист до сих пор не получил официальный приговор и мало появляется на публике.

Свежее фото с Мудриком опубликовал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Реклама
Читайте также:
Михаил Мудрик
Мудрик помогает в создании фильма. Фото: instagram.com/palkin.sergey

Как сейчас выглядит Мудрик

По словам Палкина, продюсер Пол Тамаси, режиссер Эрик Джонсон снимают документальный фильм о "Шахтере". В фильме также будут экс-тренер Игорь Йовичевич и Мудрик.

Фильм должен быть посвящен 25-летию "Шахтера" в еврокубках и его трансформации в условиях войны.

"Еще один большой шаг для нашего фильма. Вместе с Полом Тамаси, Эриком Джонсоном, Игорем Йовичевичем и Михаилом Мудриком – согласовываем историю и готовим ее к большому экрану. Спасибо Манфреди Рикке и Interbrand за партнерство и видение", — написал Палкин.

Палкин опубликовал фото с группой людей, которые работают над фильмом, где был Мудрик.

Напомним, известный игрок прокомментировал возможность возвращения в киевское "Динамо".

Португальская легенда футбола Криштиану Роналду неожиданно сделал заявление об уходе из футбола.

Украинские болельщики в прямом эфире могут увидеть игры национальной сборной в отборе на ЧМ-2026.

кино ФК Шахтер Михаил Мудрик Челси Сергей Палкин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации