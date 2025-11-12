Зубков став найкращим українським легіонером у чемпіонаті Туреччини

Олександр Зубков у "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Півзахисник збірної України Олександр Зубков отримав престижну нагороду в Туреччині. Один із лідерів "Трабзонспора" зберігає цей статус уже за другого тренера команди.

Зубков увійшов до символічної збірної чемпіонату Туреччини за підсумками року, повідомляє Haber TS.

Реклама

Читайте також:

У лютому 2025 року "Трабзонспор" заплатив "Шахтарю" за Олександра Зубкова 6 млн євро. Це вкладення повністю себе виправдало. Українець відразу став основним півзахисником команди, регулярно забиває голи та робить результативні передачі.

Заслуги Зубкова в Туреччині

Авторитетне місцеве видання Turkuvaz Medya Sports організувало саміт у Стамбулі, на якому здобули нагороди футболісти, які увійшли до символічної збірної чемпіонату за підсумками 2025 року. Олександр Зубков потрапив до цієї команди на позицію правого вінгера.

Олександр Зубков на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Український легіонер з моменту трансферу з "Шахтаря" встиг провести 32 матчі, в яких забив 9 голів та зробив 4 результативні передачі. Окрім Олександра Зубкова, у "Трабзонспорі" виступають й інші футболісти збірної України: захисник Арсеній Батагов та форвард Данило Сікан.

Нагадаємо, одна з найкращих легкоатлеток України Юлія Левченко звернулася до членів збірної олімпійської збірної країни перед Зимовими Іграми-2026.

Один із найкращих футболістів чемпіонату Румунії розповів про бажання повернутися до складу київського "Динамо".