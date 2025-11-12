Відео
Головна Спорт Українець увійшов до збірної найкращих гравців року в Туреччині

Українець увійшов до збірної найкращих гравців року в Туреччині

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 09:44
Оновлено: 09:37
Зубков став найкращим українським легіонером у чемпіонаті Туреччини
Олександр Зубков у "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Півзахисник збірної України Олександр Зубков отримав престижну нагороду в Туреччині. Один із лідерів "Трабзонспора" зберігає цей статус уже за другого тренера команди.

Зубков увійшов до символічної збірної чемпіонату Туреччини за підсумками року, повідомляє Haber TS.

У лютому 2025 року "Трабзонспор" заплатив "Шахтарю" за Олександра Зубкова 6 млн євро. Це вкладення повністю себе виправдало. Українець відразу став основним півзахисником команди, регулярно забиває голи та робить результативні передачі.

Заслуги Зубкова в Туреччині

Авторитетне місцеве видання Turkuvaz Medya Sports організувало саміт у Стамбулі, на якому здобули нагороди футболісти, які увійшли до символічної збірної чемпіонату за підсумками 2025 року. Олександр Зубков потрапив до цієї команди на позицію правого вінгера.

Александр Зубков
Олександр Зубков на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Український легіонер з моменту трансферу з "Шахтаря" встиг провести 32 матчі, в яких забив 9 голів та зробив 4 результативні передачі. Окрім Олександра Зубкова, у "Трабзонспорі" виступають й інші футболісти збірної України: захисник Арсеній Батагов та форвард Данило Сікан.

Нагадаємо, одна з найкращих легкоатлеток України Юлія Левченко звернулася до членів збірної олімпійської збірної країни перед Зимовими Іграми-2026.

Один із найкращих футболістів чемпіонату Румунії розповів про бажання повернутися до складу київського "Динамо".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
