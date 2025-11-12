Зубков стал лучшим украинским легионером в чемпионате Турции

Александр Зубков в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков получил престижную награду в Турции. Один из лидеров "Трабзонспора" сохраняет этот статус уже при втором тренере команды.

Зубков вошел в символическую сборную чемпионата Турции по итогам года, сообщает Haber TS.

В феврале 2025 года "Трабзонспор" заплатил "Шахтеру" за Александра Зубкова 6 млн евро. Это вложение полностью себя оправдало. Украинец сходу стал основным полузащитником команды, регулярно забивает голы и делает результативные передачи.

Заслуги Зубкова в Турции

Авторитетное местное издание Turkuvaz Medya Sports организовало саммит в Стамбуле, на котором получили награды футболисты, вошедшие в символическую сборную чемпионата по итогам 2025 года. Александр Зубков попал в эту команду на позицию правого вингера.

Александр Зубков на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Украинский легионер с момента трансфера из "Шахтера" успел провести 32 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Помимо Александра Зубкова, в "Трабзонспоре" выступают и другие футболисты сборной Украины: защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан.

