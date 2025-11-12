Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинец вошел в сборную лучших игроков года в Турции

Украинец вошел в сборную лучших игроков года в Турции

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 09:44
обновлено: 09:37
Зубков стал лучшим украинским легионером в чемпионате Турции
Александр Зубков в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков получил престижную награду в Турции. Один из лидеров "Трабзонспора" сохраняет этот статус уже при втором тренере команды. 

Зубков вошел в символическую сборную чемпионата Турции по итогам года, сообщает Haber TS

Реклама
Читайте также:

В феврале 2025 года "Трабзонспор" заплатил "Шахтеру" за Александра Зубкова 6 млн евро. Это вложение полностью себя оправдало. Украинец сходу стал основным полузащитником команды, регулярно забивает голы и делает результативные передачи.

Заслуги Зубкова в Турции 

Авторитетное местное издание Turkuvaz Medya Sports организовало саммит в Стамбуле, на котором получили награды футболисты, вошедшие в символическую сборную чемпионата по итогам 2025 года. Александр Зубков попал в эту команду на позицию правого вингера. 

Александр Зубков
Александр Зубков на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Украинский легионер с момента трансфера из "Шахтера" успел провести 32 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Помимо Александра Зубкова, в "Трабзонспоре" выступают и другие футболисты сборной Украины: защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан. 

Напомним, одна из лучших легкоатлеток Украины Юлия Левченко обратилась к членам сборной олимпийской сборной страны перед Зимними Играми-2026. 

Один из лучших футболистов чемпионата Румынии рассказал о желании вернуться в состав киевского "Динамо". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Александр Зубков Чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации