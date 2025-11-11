Відео
Юлія Левченко зізналася, як ставиться до своєї популярності

Юлія Левченко зізналася, як ставиться до своєї популярності

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 19:21
Оновлено: 19:27
Левченко відреагувала на звання найкрасивішої спортсменки України
Юлія Левченко відповідає на запитання. Фото: instagram.com/levchenkou/

Відома українська спортсменка Юлія Левченко поділилася думкою про власну популярність. Легкоатлетка з посмішкою відреагувала на заяву про те, що її називають найкрасивішою атлеткою країни.

Левченко зізналася, як ставиться до популярності та з якою метою її використовує, в ексклюзивному коментарі для порталу Новини.LIVE.



Юлія Левченко намагається дотримуватися балансу між кар'єрою відомої спортсменки та особистим життям. Її впізнають, але при цьому вона може залишатися собою. Титул найкрасивішої спортсменки країни Левченко вважає суб'єктивним, але їй приємна увага. У такий спосіб вона намагається популяризувати в Україні легку атлетику і зокрема стрибки у висоту.

"Це прикольно, що в мене є персональні вболівальники, які роблять компліменти та пишуть у соціальних мережах. В Україні складніше стати популярною, ніж у Європі чи США. Нас більше впізнають за кордоном, ніж удома. Бути популярною в Україні для спортсмена — це завдання із зірочкою", — заявила Левченко.

Юлия Левченко
Юлія Левченко під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/levchenkou/

Звернення легкоатлетки до учасників ОІ-2026

Також Юлія Левченко відповіла на запитання про те, що порадила б українським спортсменам, які візьмуть участь у Зимових Олімпійських іграх-2026. Вона вважає, що не має права давати настанови, оскільки й сама терпіти не може поради.

"Люди, які професійно займаються спортом і заробили олімпійські ліцензії, вже знають, що їм робити. А які місця вдасться посісти на турнірі, залежить від багатьох факторів. Я просто бажаю їм удачі, і щоб нічого не завадило реалізувати потенціал на всі 100%", — сказала Юлія Левченко.

спорт Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Олімпійські ігри-2026
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
