Юлія Левченко з’явилася на публіці у гарній сукні — фото

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка в висоту Юлія Левченко активно проводить міжсезоння. Після завершення складного, але вдалого сезону, дівчина задіяна не лише на відпочинку.

У Києві Левченко відвідала один із заходів, пов'язаних зі спортом та бізнесом, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Левченко активно веде свої соціальні мережі, де у неї вже 511 тисяч фоловерів.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко показала себе на публіці

Левченко у столиці відвідала захід Sport Business Club, на який одягла закриту сукню кольору сірого меланжу з дрібним геометричним принтом. При цьому, завдяки своїй зовнішності вона як завжди привертала увагу камер та гостей події.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Зазначимо, що минулого сезону Левченко повернулася в топ-10 стрибунів у висоту після трьох провальних років.

Також наразі відомо, що Юлія вже відновила тренування у Києві та готується до зимового сезону.

Нагадаємо, Олександра Шовковського вперше запитали про відставку лише після поразки від ЛНЗ.

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик травмувався перед матчами національної команди.