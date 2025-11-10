Юлія Левченко з’явилася на публіці у гарній сукні — фото

Левченко навіть без відвертої сукні вразила красою — фото
Українська стрибунка в висоту Юлія Левченко активно проводить міжсезоння. Після завершення складного, але вдалого сезону, дівчина задіяна не лише на відпочинку.
У Києві Левченко відвідала один із заходів, пов'язаних зі спортом та бізнесом, повідомив портал Новини.LIVE.
Левченко активно веде свої соціальні мережі, де у неї вже 511 тисяч фоловерів.
Левченко показала себе на публіці
Левченко у столиці відвідала захід Sport Business Club, на який одягла закриту сукню кольору сірого меланжу з дрібним геометричним принтом. При цьому, завдяки своїй зовнішності вона як завжди привертала увагу камер та гостей події.
Зазначимо, що минулого сезону Левченко повернулася в топ-10 стрибунів у висоту після трьох провальних років.
Також наразі відомо, що Юлія вже відновила тренування у Києві та готується до зимового сезону.
Нагадаємо, Олександра Шовковського вперше запитали про відставку лише після поразки від ЛНЗ.
Форвард італійської "Роми" Артем Довбик травмувався перед матчами національної команди.
Читайте Новини.LIVE!