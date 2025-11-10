Відео
Головна Спорт Левченко навіть без відвертої сукні вразила красою — фото

Левченко навіть без відвертої сукні вразила красою — фото

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 09:23
Оновлено: 09:23
Юлія Левченко з’явилася на публіці у гарній сукні — фото
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка в висоту Юлія Левченко активно проводить міжсезоння. Після завершення складного, але вдалого сезону, дівчина задіяна не лише на відпочинку.

У Києві Левченко відвідала один із заходів, пов'язаних зі спортом та бізнесом, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Левченко активно веде свої соціальні мережі, де у неї вже 511 тисяч фоловерів.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко показала себе на публіці

Левченко у столиці відвідала захід Sport Business Club, на який одягла закриту сукню кольору сірого меланжу з дрібним геометричним принтом. При цьому, завдяки своїй зовнішності вона як завжди привертала увагу камер та гостей події.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Зазначимо, що минулого сезону Левченко повернулася в топ-10 стрибунів у висоту після трьох провальних років.

Також наразі відомо, що Юлія вже відновила тренування у Києві та готується до зимового сезону.





Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту дружини футболістів Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
