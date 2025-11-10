Юлия Левченко появилась на публике в красивом платье — фото

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко активно проводит межсезонье. После завершения сложного, но удачного сезона, девушка задействована не только на отдыхе.

В Киеве Левченко посетила одно из мероприятий, связанных со спортом и бизнесом, сообщил портал Новини.LIVE.

Левченко активно ведет свои социальные сети, где у нее уже 511 тысяч фолловеров.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко показала себя на публике

Левченко в столице посетила мероприятие Sport Business Club, на которое надела закрытое платье цвета серого меланжа с мелким геометрическим принтом. При этом, благодаря своей внешности она как всегда привлекала внимание камер и гостей события.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Отметим, что в прошлом сезоне Левченко вернулась в топ-10 прыгунов в высоту после трех провальных лет.

Также сейчас известно, что Юлия уже возобновила тренировки в Киеве и готовится к зимнему сезону.

