Видео

Левченко даже без откровенного платья поразила красотой — фото

Левченко даже без откровенного платья поразила красотой — фото

ru
Дата публикации 10 ноября 2025 09:23
обновлено: 09:23
Юлия Левченко появилась на публике в красивом платье — фото
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко активно проводит межсезонье. После завершения сложного, но удачного сезона, девушка задействована не только на отдыхе.

В Киеве Левченко посетила одно из мероприятий, связанных со спортом и бизнесом, сообщил портал Новини.LIVE.

Левченко активно ведет свои социальные сети, где у нее уже 511 тысяч фолловеров.

Левченко показала себя на публике

Левченко в столице посетила мероприятие Sport Business Club, на которое надела закрытое платье цвета серого меланжа с мелким геометрическим принтом. При этом, благодаря своей внешности она как всегда привлекала внимание камер и гостей события.

Отметим, что в прошлом сезоне Левченко вернулась в топ-10 прыгунов в высоту после трех провальных лет.

Также сейчас известно, что Юлия уже возобновила тренировки в Киеве и готовится к зимнему сезону.

Напомним, Александра Шовковского впервые спросили об отставке только после поражения от ЛНЗ.

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик травмировался перед матчами национальной команды.

Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
