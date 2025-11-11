Видео
Юлия Левченко призналась, как относится к своей популярности

Юлия Левченко призналась, как относится к своей популярности

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 19:21
Левченко отреагировала на звание самой красивой спортсменки Украины
Юлия Левченко отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/levchenkou/

Известная украинская спортсменка Юлия Левченко поделилась мнением о собственной популярности. Легкоатлетка с улыбкой отреагировала на заявление о том, что ее называют самой красивой атлеткой страны.

Левченко призналась, как относится к популярности и с какой целью ее использует в эксклюзивном комментарии для портала Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Юлия Левченко старается соблюдать баланс между карьерой известной спортсменки и личной жизнью. Ее узнают, но при этом она может оставаться собой. Титул самой красивой спортсменки страны Левченко считает субъективным, но ей приятно внимание. Таким образом она старается популяризовать в Украине легкую атлетику и в частности прыжки в высоту.

"Это прикольно, что у меня есть персональные болельщики, которые делают комплименты и пишут в социальных сетях. В Украине сложнее стать популярной, чем в Европе или США. Нас больше узнают за границей, чем дома. Быть популярной в Украине для спортсмена — эта задание "со звездочкой", — заявила Левченко. 

Юлия Левченко
Юлия Левченко во время интервью. Фото: instagram.com/levchenkou/

Обращение легкоатлетки к участникам ОИ-2026

Также Юлия Левченко ответила на вопрос о том, что посоветовала бы украинским спортсменам, которые примут участие в Зимних Олимпийских играх-2026. Она считает себя не вправе давать наставления, поскольку и сама терпеть не может советы. 

"Люди, которые профессионально занимаются спортом и заработали олимпийские лицензии, уже знают, что им делать. А какие места удастся занять на турнире, зависит от многих факторов. Я просто желаю им удачи, и чтобы ничего не помешало реализовать потенциал на все 100%", — сказала Юлия Левченко. 

Напомним, известный украинский футболист прокомментировал возможность вернуться в киевское "Динамо". 

Португалец Криштиану Роналду неожиданно сделал заявление о завершении карьеры и сроках этого решения. 

В WADA впервые оценили возможность длительной дисквалификации вингера "Челси" Михаила Мудрика. 

Украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть м матчи национальной сборной против Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026. 

Валерий Ковалевич - Редактор Елена Халик - Главный редактор
Авторы:
Валерий Ковалевич та Елена Халик
