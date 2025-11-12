Жюль Кунде може не зіграти проти збірної України — відома причина

Футболісти збірної Франції перед поєдинком. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Збірна Франції підходить до матчу проти України як лідер квартету у відбірковій кампанії на чемпіонат світу. Не виключено, що "триколірні" вийдуть на поле в ослабленому складі.

Дідьє Дешам ризикує втратити одного з важливих гравців команди, повідомляє Mundo Deportivo.

Реклама

Читайте також:

У четвер, 13 листопада, збірна Франції прийме національну команду України в рамках 5 туру відбору на Кубок Світу. "Триколірні" виграли три з чотирьох попередніх матчів і з 10 балами лідирують у квартеті, випереджаючи команду Сергія Реброва на три бали. При цьому підопічні Дідьє Дешама не можуть дозволити собі втрачати очки.

Хто не допоможе збірній Франції

Один із ключових захисників команди ризикує пропустити гру з Україною. Футболіст каталонської "Барселони" Жюль Кунде пропустив тренування "триколірних" за день до протистояння з "синьо-жовтими".

Жюль Кунде під час матчу. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Кунде турбують проблеми з м'язами, що може перешкодити йому вийти на поле в найближчому матчі. Жюль отримав травму в останньому поєдинку за "Барселону" і поки не готовий грати. Він узяв участь в автограф-сесії з уболівальниками та займався індивідуальною біговою роботою з тренером збірної Франції з фізпідготовки.

Нагадаємо, одного з футболістів збірної України було включено до символічної команди року іноземного чемпіонату.

Хавбек Михайло Мудрик не може розкрити деталі про свою дискваліфікацію за допінг через Футбольну Асоціацію Англії.