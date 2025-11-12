Гецко пояснив, як збірна України зможе потрапити на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Збірна України в листопаді проведе два матчі у відборі на Кубок Світу. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Франція, після чого підопічні Сергія Реброва приймуть Ісландію.

Відомий у минулому форвард Іван Гецко звернувся до тренерського штабу збірної України, повідомляє Sport.ua.

У четвер, 13 листопада, збірна України зіграє матч п'ятого туру відбору на ЧС-2026 проти Франції на виїзді. "Синьо-жовті" відстають від суперника в турнірній таблиці на три очки. При цьому команда Сергія Реброва випереджає Ісландію, яка відстає від неї на ті ж три бали, 16 листопада в Польщі.

Іван Гецко (праворуч) у складі львівських "Карпат" у 1999 році. Фото: УНІАН

Що Гецко розповів про збірну України

Автор першого голу в історії "синьо-жовтих" Іван Гецко вважає, що у тренерського штабу є два варіанти розвитку подій. Експерт упевнений, що гравці збірної України намагатимуться гідно себе проявити в поєдинку з французами. Однак у Дідьє Дешама сильніша команда, яка постарається не допустити осічку.

Іван Гецко попросив Сергія Реброва підготувати команду таким чином, щоб у футболістів залишилися сили на матч з Ісландією. Експерт вважає, що саме в ньому й вирішиться, хто посяде друге місце у квартеті. У разі, якщо українці не зможуть здобути перемогу, вболівальники цього не зрозуміють.

