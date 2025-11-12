Відео
Головна Спорт Відомий футболіст звернувся до Реброва щодо збірної України

Відомий футболіст звернувся до Реброва щодо збірної України

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:41
Оновлено: 13:40
Гецко пояснив, як збірна України зможе потрапити на ЧС-2026
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Збірна України в листопаді проведе два матчі у відборі на Кубок Світу. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Франція, після чого підопічні Сергія Реброва приймуть Ісландію.

Відомий у минулому форвард Іван Гецко звернувся до тренерського штабу збірної України, повідомляє Sport.ua.

У четвер, 13 листопада, збірна України зіграє матч п'ятого туру відбору на ЧС-2026 проти Франції на виїзді. "Синьо-жовті" відстають від суперника в турнірній таблиці на три очки. При цьому команда Сергія Реброва випереджає Ісландію, яка відстає від неї на ті ж три бали, 16 листопада в Польщі.

Иван Гецко
Іван Гецко (праворуч) у складі львівських "Карпат" у 1999 році. Фото: УНІАН

Що Гецко розповів про збірну України

Автор першого голу в історії "синьо-жовтих" Іван Гецко вважає, що у тренерського штабу є два варіанти розвитку подій. Експерт упевнений, що гравці збірної України намагатимуться гідно себе проявити в поєдинку з французами. Однак у Дідьє Дешама сильніша команда, яка постарається не допустити осічку.

Іван Гецко попросив Сергія Реброва підготувати команду таким чином, щоб у футболістів залишилися сили на матч з Ісландією. Експерт вважає, що саме в ньому й вирішиться, хто посяде друге місце у квартеті. У разі, якщо українці не зможуть здобути перемогу, вболівальники цього не зрозуміють.

Нагадаємо, ексхавбек збірної України Михайло Мудрик не може дізнатися, коли повернеться на поле, через англійських чиновників.

Українська спортсменка Юлія Левченко звернулася до членів олімпійської збірної перед стартом Ігор-2026.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
