Упамекано похвалил Забарного перед матчем Франция — Украина

Звезда сборной Франции выделил украинского футболиста
Сборная Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2026 сыграет против Франции. Матч состоится 13 ноября в Париже.
Перед игрой защитник сборной Франции Дайо Упамекано выделил одного из игроков сборной Украины, передает паблик MEGA PSG.
Кто выделился в сборной Украине
Упамекано высоко оценил игру украинского центрбека Ильи Забарного перед матчем отбора.
Француз считает, что 23-летний игрок "ПСЖ" заслуженно является основным в клубе и сборной Украины.
Упамекано отметил агрессивность, молодость и потенциал Забарного и его будущий прогресс.
"Если он в "ПСЖ" и играет за сборную — это говорит само за себя", — добавил защитник.
В сезоне 2025/2026 Забарный провел 14 матчей за "ПСЖ", забив один мяч.
За сборную Украины Забарный забил три гола в 52 матчах.
Летом Забарный подписал контракт с "ПСЖ" до 30 июня 2030 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 55 млн евро.
Напомним, легендарный украинский футболист обратился к Сергею Реброву с просьбой относительно игры с Францией.
Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о своей работе в ассоциации.
Читайте Новини.LIVE!