Упамекано похвалил Забарного перед матчем Франция — Украина

Сборная Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2026 сыграет против Франции. Матч состоится 13 ноября в Париже.

Перед игрой защитник сборной Франции Дайо Упамекано выделил одного из игроков сборной Украины, передает паблик MEGA PSG.

Кто выделился в сборной Украине

Упамекано высоко оценил игру украинского центрбека Ильи Забарного перед матчем отбора.

Француз считает, что 23-летний игрок "ПСЖ" заслуженно является основным в клубе и сборной Украины.

Упамекано отметил агрессивность, молодость и потенциал Забарного и его будущий прогресс.

"Если он в "ПСЖ" и играет за сборную — это говорит само за себя", — добавил защитник.

В сезоне 2025/2026 Забарный провел 14 матчей за "ПСЖ", забив один мяч.

За сборную Украины Забарный забил три гола в 52 матчах.

Летом Забарный подписал контракт с "ПСЖ" до 30 июня 2030 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 55 млн евро.

