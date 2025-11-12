Упамекано похвалив Забарного перед матчем Франція — Україна

Зірка збірної Франції виділив українського футболіста
Збірна України в рамках відбору на чемпіонат світу-2026 зіграє проти Франції. Матч відбудеться 13 листопада в Парижі.
Перед грою захисник збірної Франції Дайо Упамекано виділив одного з гравців збірної України, передає паблік MEGA PSG.
Хто виділився в збірній Україні
Упамекано високо оцінив гру українського центрбека Іллі Забарного перед матчем відбору.
Француз вважає, що 23-річний гравець "ПСЖ" заслужено є основним у клубі та збірній України.
Упамекано відзначив агресивність, молодість і потенціал Забарного і його майбутній прогрес.
"Якщо він у "ПСЖ" і грає за збірну — це говорить саме за себе", — додав захисник.
У сезоні 2025/2026 Забарний провів 14 матчів за "ПСЖ", забивши один м'яч.
За збірну України Забарний забив три голи в 52 матчах.
Влітку Забарний підписав контракт з "ПСЖ" до 30 червня 2030 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 55 млн євро.
