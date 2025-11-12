Відео
Україна
Зірка збірної Франції виділив українського футболіста

Зірка збірної Франції виділив українського футболіста

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 19:55
Оновлено: 19:59
Упамекано похвалив Забарного перед матчем Франція — Україна
Гравці збірної України. Фото: УАФ

​Збірна України в рамках відбору на чемпіонат світу-2026 зіграє проти Франції. Матч відбудеться 13 листопада в Парижі.

Перед грою захисник збірної Франції Дайо Упамекано виділив одного з гравців збірної України, передає паблік MEGA PSG.

Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: УАФ

Хто виділився в збірній Україні

Упамекано високо оцінив гру українського центрбека Іллі Забарного перед матчем відбору.

Француз вважає, що 23-річний гравець "ПСЖ" заслужено є основним у клубі та збірній України.

Упамекано відзначив агресивність, молодість і потенціал Забарного і його майбутній прогрес.

"Якщо він у "ПСЖ" і грає за збірну — це говорить саме за себе", — додав захисник.

У сезоні 2025/2026 Забарний провів 14 матчів за "ПСЖ", забивши один м'яч.

За збірну України Забарний забив три голи в 52 матчах.

Влітку Забарний підписав контракт з "ПСЖ" до 30 червня 2030 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 55 млн євро.

Нагадаємо, легендарний український футболіст звернувся до Сергія Реброва з проханням щодо гри з Францією.

Глава УАФ Андрій Шевченко розповів про свою роботу в асоціації.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
