Україна
Шевченко назвав свою головну заслугу на посаді глави УАФ

Шевченко назвав свою головну заслугу на посаді глави УАФ

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 12:31
Оновлено: 12:17
Шевченко пояснив, чого чекає від збірної України в матчі з Францією
Андрій Шевченко на Конгресі УАФ. Фото: УНІАН

Президент УАФ Андрій Шевченко позитивно оцінює свою роботу на посаді глави українського футболу. Колишній футболіст та тренер пояснив, чого вдалося домогтися в складних умовах останніх років.

Також Шевченко в інтерв'ю французькому виданню L'Equipe пояснив, чого чекає від національної команди в найближчих матчах.

Читайте також:

Андрій Шевченко нагадав, що Україна вже чотири роки живе в умовах війни, і збереження футболу в країні саме по собі є складним завданням. Польоти над територією України неможливі, країна зазнає обстрілів, але футбол продовжує не тільки існувати, а й розвиватися.

Андрей Шевченко
Андрій Шевченко під час відкриття ліцею в Ужгороді. Фото: УНІАН

"Нашій країні вдалося зберегти чемпіонати та турніри на всіх рівнях, від аматорського до професійного. Водночас тривають та змагання для дітей. Стартували нові формати, щоб підтримати інтерес до футболу. Ми реформували Кубок України, вийшло залучити більше клубів та регіонів", — пояснив Шевченко.

Завдання збірної України

Президент УАФ вважає, що національна команда зобов'язана завоювати путівку на Мундіаль, щоб нагадати про країну на міжнародній арені. Збірна України тільки один раз брала участь у чемпіонатах світу і дійшла до чвертьфіналу 2006 року. Шевченко вважає, що команді Реброва під силу повторити те досягнення.

Також чиновник вважає, що тільки від України залежить завдання виходу на Кубок Світу. Попереду у команди матчі з Францією та Ісландією, від результату яких і буде зрозуміло, чи заслуговують "синьо-жовті" опинитися серед найкращих збірних світу.

Нагадаємо, півзахисника Олександра Зубкова було визнано одним із найкращих гравців чемпіонату Туреччини.

Вінгер Михайло Мудрик, який не виступає за збірну України з 2025 року, не може дізнатися термін своєї дискваліфікації через ФА.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
