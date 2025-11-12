3абарному пророкують роль лідера в ПСЖ

Ілля Забарний перед матчем. Фото: instagram.com/psg/

Захисник збірної України Ілля Забарний неоднозначно проводить свій дебютний сезон у "ПСЖ". Він кілька разів був одним із найкращих гравців французької команди, але в парі випадків отримував розгромні оцінки від критиків.

Місцевий журналіст Домінік Северак вважає, що молодого футболіста чекає велике майбутнє у Франції, повідомляє L'Equipe.

Реклама

Читайте також:

Останнім часом Іллю Забарного нерідко критикують за помилки в матчах із "ПСЖ". У грі проти "Баєра" в Лізі чемпіонів дії українця призвели до призначення пенальті у ворота французької команди, а сам він був вилучений з поля. А в нещодавньому поєдинку з "Ліоном" захисник невдало вибирав позицію та став одним з антигероїв протистояння.

Ілля Забарний на тренуванні. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Северак вірить у Забарного

Французький журналіст вказав, що український футболіст не встиг адаптуватися в новій команді. Однак уже за пів року ситуація зміниться. Забарний зрозуміє вимоги тренерського штабу, краще обиратиме позицію, навчиться грати з м'ячем. На думку Северака, у майбутньому Забарний має всі шанси стати найкращим новачком в історії "ПСЖ".

"Зовсім скоро Забарний буде як Пуйоль, Піке, Бекенбауер! Ілля дуже молодий, але при цьому він швидкий, сильний і нічого не боїться", — заявив Северак.

Ілля Забарний зіграв за "ПСЖ" уже 14 матчів у всі турніри та забив один гол. Французький клуб заплатив за нього "Борнмуту" 63 млн євро.

Нагадаємо, раніше українська легкоатлетка Юлія Левченко відреагувала на статус найкрасивішої спортсменки країни.

Учасниця Олімпійських ігор Дар'я Білодід здивувала шанувальників зміною образу та незвичайним вибором стилю.