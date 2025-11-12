Відео
Головна Спорт У Франції пояснили, що чекає на Забарного в ПСЖ

У Франції пояснили, що чекає на Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 10:15
Оновлено: 10:01
3абарному пророкують роль лідера в ПСЖ
Ілля Забарний перед матчем. Фото: instagram.com/psg/

Захисник збірної України Ілля Забарний неоднозначно проводить свій дебютний сезон у "ПСЖ". Він кілька разів був одним із найкращих гравців французької команди, але в парі випадків отримував розгромні оцінки від критиків.

Місцевий журналіст Домінік Северак вважає, що молодого футболіста чекає велике майбутнє у Франції, повідомляє L'Equipe.

Останнім часом Іллю Забарного нерідко критикують за помилки в матчах із "ПСЖ". У грі проти "Баєра" в Лізі чемпіонів дії українця призвели до призначення пенальті у ворота французької команди, а сам він був вилучений з поля. А в нещодавньому поєдинку з "Ліоном" захисник невдало вибирав позицію та став одним з антигероїв протистояння.

Илья Забарный
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Северак вірить у Забарного

Французький журналіст вказав, що український футболіст не встиг адаптуватися в новій команді. Однак уже за пів року ситуація зміниться. Забарний зрозуміє вимоги тренерського штабу, краще обиратиме позицію, навчиться грати з м'ячем. На думку Северака, у майбутньому Забарний має всі шанси стати найкращим новачком в історії "ПСЖ".

"Зовсім скоро Забарний буде як Пуйоль, Піке, Бекенбауер! Ілля дуже молодий, але при цьому він швидкий, сильний і нічого не боїться", — заявив Северак.

Ілля Забарний зіграв за "ПСЖ" уже 14 матчів у всі турніри та забив один гол. Французький клуб заплатив за нього "Борнмуту" 63 млн євро.

спорт футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
