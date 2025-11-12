3абарному предсказывают роль лидера в ПСЖ

Илья Забарный перед матчем. Фото: instagram.com/psg/

Защитник сборной Украины Илья Забарный неоднозначно проводит свой дебютный сезон в "ПСЖ". Он несколько раз был одним из лучших игроков французской команды, но в паре случаев получал разгромные оценки от критиков.

Местный журналист Доминик Северак считает, что молодого футболиста ждет большое будущее во Франции, сообщает L'Equipe.

В последнее время Илью Забарного нередко критикуют за ошибки в матчах с "ПСЖ". В игре против "Байера" в Лиге чемпионов действия украинца привели к назначению пенальти в ворота французской команды, а сам он был удален с поля. А в недавнем поединке с "Лионом" защитник неудачно выбирал позицию и стал одним из антигероев противостояния.

Илья Забарный на тренировке. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Северак верит в Забарного

Французский журналист указал, что украинский футболист не успел адаптироваться в новой команде. Однако уже через полгода ситуация изменится. Забарный поймет требования тренерского штаба, будет лучше выбирать позицию, научиться играть с мячом. По мнению Северака, в будущем Забарный имеет все шансы стать лучшим новичком в истории "ПСЖ".

"Совсем скоро Забарный будет как Пуйоль, Пике, Беккенбауэр! Илья очень молод, но при этом он быстрый, сильный и ничего не боится", — заявил Северак.

Илья Забарный сыграл за "ПСЖ" уже 14 матчей во все турнира и забил один гол. Французский клуб заплатил за него "Борнмуту" 63 млн евро.

