ПСЖ хочет усилить защиту из-за ошибок Забарного

Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный после последних матчей постоянно подвергается критике, поскольку делает много ошибок. На игрока сейчас идет большое давление от фанатов и СМИ.

Сейчас команда ищет усиление в защиту, сообщил портал Diario Sport.

Реклама

Читайте также:

Забарный и главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике. Фото: Reuters

"ПСЖ" хочет подписать очередного защитника

У "ПСЖ" есть зимние планы на усиление обороны. С начала сезона клуб страдает от кадровых потерь, среди которых Нуну Мендеш, Маркиньос и Ашраф Хакими.

К тому же нестабильно выступает Забарный. Поэтому клубу нужен игрок, который закроет позиции правого защитника и правого центрального защитника.

Зимой "ПСЖ" обратит внимание на Эрика Гарсию из "Барселоны", у которого летом 2026 года завершится контракт с каталонцами.

Парижане готовы выложить 5 миллионов евро за игрока уже в январе. Испанец, знакомый Энрике по сборной, добавит спокойствия в пасе и тактической гибкости — именно то, чего не хватает при травмах.

Гарсия в первую очередь придет как подмена Хакими, но и для Забарного с Маркиньосом он конкурент.

Напомним, воспитанник столичного "Динамо" проводит топовый сезон в Европе и снова хочет стать футболистом бело-синих.

Также киевляне ранее выиграли дело у ФИФА у клуба Георгия Бущана из Саудовской Аравии.

Стало известно, где и когда пройдет и можно посмотреть матч Франция — Украина.