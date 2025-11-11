Відео
Головна Спорт ПСЖ знайшло заміну Забарному

ПСЖ знайшло заміну Забарному

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 18:55
Оновлено: 19:07
ПСЖ хоче підсилити захист через помилки Забарного
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний після останніх матчів постійно піддається критиці, оскільки робить багато помилок. На гравця наразі йде великий тиск від фанатів та ЗМІ.

Наразі команда шукає підсилення в захист, повідомив портал Diario Sport.

Илья Забарный
Забарний та головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке. Фото: Reuters

"ПСЖ" хоче підписати чергового захисника

У "ПСЖ" є зимові плани на посилення оборони. З початку сезону клуб потерпає від кадрових втрат, серед яких Нуну Мендеш, Маркіньос та Ашраф Хакімі.

До того ж нестабільно виступає Забарний. Тому клубу потрібен гравець, який закриє позиції правого захисника та правого центрального захисника.

Взимку "ПСЖ" зверне увагу на Еріка Гарсію з "Барселони", у якого влітку 2026 року завершиться контракт з каталонцями.

Парижани готові викласти 5 мільйонів євро за гравця вже в січні. Іспанець, знайомий Енріке по збірній, додасть спокою в пасі та тактичної гнучкості — саме те, чого бракує при травмах.

Гарсія в першу чергу прийде як підміна Хакімі, але й для Забарного з Маркіньосом він конкурент.

Нагадаємо, вихованець столичного "Динамо" проводить топовий сезон в Європі і знову хоче стати футболістом біло-синіх.

Також кияни раніше виграли справу у ФІФА у клубу Георгія Бущана з Саудівської Аравії.

Стало відомо, де та коли пройде та можна подивитися матч Франція — Україна.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
