Білодід вразила елегантним діловим образом на конференції в Києві

Білодід з’явилася на публіці в незвичному діловому образі — фото
Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід завжди привертає до себе погляди. Ця спортсменка є однією з найвродливіших в Україні.
Зазвичай вона любить фото в гарних сукнях, але на одному із заходів її побачили в діловому костюмі, повідомив портал Новини.LIVE.
В Україні Білодід є найпопулярнішою дзюдоїсткою. У дівчини в Instagram 486 тисяч фоловерів.
Новий образ Білодід
Білодід з'явилася в новому образі на всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу, де вітався діловий стиль.
Білодід з’явилася на конференції SBC Summit Ukraine у вишуканому бордовому комплекті — довгій спідниці та піджаку з сатиновим блиском, що додає образу благородства.
Акцент було зроблено на стриманій елегантності, яку підкреслили чорні гостроносі туфлі на підборах, лакована сумочка-клатч та великі сережки.
Волосся спортсменка зібрала у гладкий хвіст, що завершує стильний, діловий, але водночас жіночний образ.
Нагадаємо, відомий футболіст хоче повернутись в "Динамо" — він для цього робить все можливе.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла, що думає про свою популярність.
Читайте Новини.LIVE!