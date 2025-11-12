Білодід вразила елегантним діловим образом на конференції в Києві

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід завжди привертає до себе погляди. Ця спортсменка є однією з найвродливіших в Україні.

Зазвичай вона любить фото в гарних сукнях, але на одному із заходів її побачили в діловому костюмі, повідомив портал Новини.LIVE.

В Україні Білодід є найпопулярнішою дзюдоїсткою. У дівчини в Instagram 486 тисяч фоловерів.

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Новий образ Білодід

Білодід з'явилася в новому образі на всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу, де вітався діловий стиль.

Білодід з’явилася на конференції SBC Summit Ukraine у вишуканому бордовому комплекті — довгій спідниці та піджаку з сатиновим блиском, що додає образу благородства. Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7 Акцент було зроблено на стриманій елегантності, яку підкреслили чорні гостроносі туфлі на підборах, лакована сумочка-клатч та великі сережки. View this post on Instagram Волосся спортсменка зібрала у гладкий хвіст, що завершує стильний, діловий, але водночас жіночний образ.

