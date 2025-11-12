Белодед поразила элегантным деловым образом на конференции в Киеве

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Токио-2020 Дарья Белодед всегда привлекает к себе взгляды. Эта спортсменка является одной из самых красивых в Украине.

Обычно она любит фото в красивых платьях, но на одном из мероприятий ее увидели в деловом костюме, сообщил портал Новини.LIVE.

В Украине Белодед является самой популярной дзюдоисткой. У девушки в Instagram 486 тысяч фолловеров.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Новый образ Белодед

Белодед появилась в новом образе на всеукраинской конференции по спортивному маркетингу, где приветствовался деловой стиль.

Белодед появилась на конференции SBC Summit Ukraine в изысканном бордовом комплекте — длинной юбке и пиджаке с сатиновым блеском, придающим образу благородства. Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7 Акцент был сделан на сдержанной элегантности, которую подчеркнули черные остроносые туфли на каблуках, лакированная сумочка-клатч и крупные серьги. View this post on Instagram Волосы спортсменка собрала в гладкий хвост, что завершает стильный, деловой, но одновременно женственный образ.

