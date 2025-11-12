Белодед поразила элегантным деловым образом на конференции в Киеве

Белодед появилась на публике в непривычном деловом образе — фото
Украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Токио-2020 Дарья Белодед всегда привлекает к себе взгляды. Эта спортсменка является одной из самых красивых в Украине.
Обычно она любит фото в красивых платьях, но на одном из мероприятий ее увидели в деловом костюме, сообщил портал Новини.LIVE.
В Украине Белодед является самой популярной дзюдоисткой. У девушки в Instagram 486 тысяч фолловеров.
Новый образ Белодед
Белодед появилась в новом образе на всеукраинской конференции по спортивному маркетингу, где приветствовался деловой стиль.
Белодед появилась на конференции SBC Summit Ukraine в изысканном бордовом комплекте — длинной юбке и пиджаке с сатиновым блеском, придающим образу благородства.
Акцент был сделан на сдержанной элегантности, которую подчеркнули черные остроносые туфли на каблуках, лакированная сумочка-клатч и крупные серьги.
Волосы спортсменка собрала в гладкий хвост, что завершает стильный, деловой, но одновременно женственный образ.
