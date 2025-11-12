Видео
Главная Спорт Белодед появилась на публике в непривычном деловом образе — фото

Белодед появилась на публике в непривычном деловом образе — фото

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 09:15
Белодед поразила элегантным деловым образом на конференции в Киеве
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Токио-2020 Дарья Белодед всегда привлекает к себе взгляды. Эта спортсменка является одной из самых красивых в Украине.

Обычно она любит фото в красивых платьях, но на одном из мероприятий ее увидели в деловом костюме, сообщил портал Новини.LIVE.

В Украине Белодед является самой популярной дзюдоисткой. У девушки в Instagram 486 тысяч фолловеров.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Новый образ Белодед

Белодед появилась в новом образе на всеукраинской конференции по спортивному маркетингу, где приветствовался деловой стиль.

Белодед появилась на конференции SBC Summit Ukraine в изысканном бордовом комплекте — длинной юбке и пиджаке с сатиновым блеском, придающим образу благородства.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Акцент был сделан на сдержанной элегантности, которую подчеркнули черные остроносые туфли на каблуках, лакированная сумочка-клатч и крупные серьги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волосы спортсменка собрала в гладкий хвост, что завершает стильный, деловой, но одновременно женственный образ.

Дарья Белодед Дзюдо Сборная Украины по дзюдо жены футболистов "Красотка"
Елена Халик - Главный редактор Агабекян Карен - редактор
Авторы:
Елена Халик та Агабекян Карен
