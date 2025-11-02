Дарья Белодед поразила элегантным платьем в новой фотосессии

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Самая красивая украинская дзюдоистка Дарья Белодед до сих пор не вернулась на соревнования после Олимпийских игр-2024. При этом, она активно развивает свою медийность.

В своей последней публикации в Instagram Белодед поразила своим образом.

Белодед сейчас является одной из самых популярных дзюдоисток в мире. В Украине она вообще вне конкуренции. У девушки в Instagram 486 тысяч фолловеров.

Невероятный образ Белодед

Титулованная украинская дзюдоистка, которая выигрывала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, надела изящное платье, подчеркивающее ее внешность.

Платье Белодед акцентирует на длинных ногах спортсменки, на ее изящных руках и не делает лишнего акцента на широких, относительно тела, плечах. Вероятно, закрытое в верхней части тела платье могло бы визуально увеличить плечи, делая ненужный на этом акцент.

Отметим, что Белодед, хоть и не выступает пока, но продолжает держать себя в хорошей форме. Где бы она ни была, но находит время на беговую дорожку и тренировки.

