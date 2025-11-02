Дар’я Білодід вразила елегантною сукнею у новій фотосесії

Неймовірно красива Білодід з'явилася на публіці в гарній сукні
Найгарніша українська дзюдоїстка Дар'я Білодід досі не повернулася на змагання після Олімпійських ігор-2024. При цьому вона активно розвиває свою медійність.
У своїй останній публікації в Instagram Білодід вразила своїм образом.
Білодід наразі є однією з найпопулярніших дзюдоїсток у світі. В Україні вона взагалі поза конкуренцією. У дівчини в Instagram 486 тисяч фоловерів.
Неймовірний образ Білодід
Титулована українська дзюдоїстка, яка вигравала бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо, одягла витончену сукню, яка підкреслює її зовнішність.
Сукня Білодід акцентує на довгих ногах спортсменки, на її витончених руках та не робить зайвого акценту на широких, відносно тілу, плечах. Ймовірно, закрита у верхній частині тіла сукня могла б візуально збільшити плечі, роблячи непотрібний на цьому акцент.
Зазначимо, що Білодід, хоч й не виступає наразі, але продовжує тримати себе в хорошій формі. Де б вона не була, але знаходить час на бігову доріжку та тренування.
