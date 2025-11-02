Дар’я Білодід вразила елегантною сукнею у новій фотосесії

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Найгарніша українська дзюдоїстка Дар'я Білодід досі не повернулася на змагання після Олімпійських ігор-2024. При цьому вона активно розвиває свою медійність.

У своїй останній публікації в Instagram Білодід вразила своїм образом.

Білодід наразі є однією з найпопулярніших дзюдоїсток у світі. В Україні вона взагалі поза конкуренцією. У дівчини в Instagram 486 тисяч фоловерів.

Неймовірний образ Білодід

Титулована українська дзюдоїстка, яка вигравала бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо, одягла витончену сукню, яка підкреслює її зовнішність.

Сукня Білодід акцентує на довгих ногах спортсменки, на її витончених руках та не робить зайвого акценту на широких, відносно тілу, плечах. Ймовірно, закрита у верхній частині тіла сукня могла б візуально збільшити плечі, роблячи непотрібний на цьому акцент.

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Зазначимо, що Білодід, хоч й не виступає наразі, але продовжує тримати себе в хорошій формі. Де б вона не була, але знаходить час на бігову доріжку та тренування.

