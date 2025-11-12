Видео
Видео

Шевченко назвал свою главную заслугу на посту главы УАФ

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 12:31
обновлено: 12:17
Шевченко объяснил, чего ждет от сборной Украины в матче с Францией
Андрей Шевченко на Конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Президент УАФ Андрей Шевченко положительно оценивает свою работу на посту главы украинского футбола. Бывший футболист и тренер объяснил, чего удалось добиться в сложных условиях последних лет. 

Также Шевченко в интервью французскому изданию L'Equipe объяснил, чего ждет от национальной команды в ближайших матчах. 

Читайте также:

Андрей Шевченко напомнил, что Украины уже четыре года живет в условиях войны, и сохранение футбола в стране само по себе является сложной задачей. Полеты над территорией Украины невозможны, страна подвергается обстрелам, но футбол продолжает не только существовать, но и развиваться. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко во время открытия лицея в Ужгороде. Фото: УНИАН

"Нашей стране удалось сохранить чемпионаты и турниры на всех уровнях, от любительского до профессионального. В то же время продолжаются и соревнования для детей. Стартовали новые форматы, чтобы поддержать интерес к футболу. Мы реформировали Кубок Украины, получилось привлечь больше клубов и регионов", — объяснил Шевченко. 

Задача сборной Украины

Президент УАФ считает, что национальная команда обязана завоевать путевку на Мундиаль, чтобы напомнить про страну на международной арене. Сборная Украины только один раз участвовала в чемпионатах мира и дошла до четвертьфинала в 2006 году. Шевченко считает, что команде Реброва по силам повторить то достижение. 

Также чиновник считает, что только от Украины зависит задача выхода на Кубок Мира. Впереди у команды матчи с Францией и Исландией, от исхода которых и будет понятно, заслуживают ли "сине-желтые" оказаться среди лучших сборных мира. 

Напомним, полузащитник Александр Зубков был признан одним из лучших игроков чемпионата Турции. 

Вингер Михаил Мудрик, который не выступает за сборную Украины с 2025 года, не может узнать срок своей дисквалификации из-за ФА. 

спорт УАФ футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
