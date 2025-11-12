Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров прокоментував проблеми зі складом перед грою з Францією

Ребров прокоментував проблеми зі складом перед грою з Францією

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 22:01
Оновлено: 22:14
Ребров перед матчем Франція — Україна розповів про проблеми зі складом
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України 13 листопада зіграє матч п'ятого туру кваліфікації ЧС-2026. Суперником команди Сергія Реброва стане Франція.

Перед грою Ребров на пресконференції говорив про проблеми зі складом.
 

Реклама
Читайте також:

Перед матчем збірна України втратила через травму Артема Довбика, на заміну якому нікого не викликали.

Ребров розповів про втрати перед матчем

За словами тренера, проблема травм залишається актуальною, хоча зараз вона вже не така гостра, як у попередніх у вересні та жовтні.

Ребров наголосив, що попри втрати, футболісти, які приїжджають до табору національної команди, демонструють максимальну віддачу та готовність боротися за країну. Тренер особливо відзначив виступ Назара Волошина, який проявив себе у грі проти Ісландії, показавши, що може бути корисним збірній навіть без великого досвіду виступів за команду.

Наставник підкреслив, що задоволений кожним гравцем, який прибуває до збірної, і вважає, що нинішній склад має достатній рівень, аби виконати поставлені завдання.

"Задоволений тими гравцями, які приїжджають у збірну. Вони віддають усе на полі заради нашої країни, я вдячний їм за це. Дійсно є проблеми з травмованими, але ті гравці, які приїжджають, роблять те, що треба", — сказав Ребров.

Також Ребров визнав, що через щільний графік команда мала лише одне повноцінне тренування перед матчем, але висловив упевненість у бойовому настрої гравців.

Поєдинок Франція — Україна відбудеться 13 листопада в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Початок матчу — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, легенда українського футболу залишив прохання для Сергія Реброва.

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розповів про досягнення на роботі.

УАФ футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації