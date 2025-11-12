Ребров перед матчем Франція — Україна розповів про проблеми зі складом

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України 13 листопада зіграє матч п'ятого туру кваліфікації ЧС-2026. Суперником команди Сергія Реброва стане Франція.

Перед грою Ребров на пресконференції говорив про проблеми зі складом.



Перед матчем збірна України втратила через травму Артема Довбика, на заміну якому нікого не викликали.

Ребров розповів про втрати перед матчем

За словами тренера, проблема травм залишається актуальною, хоча зараз вона вже не така гостра, як у попередніх у вересні та жовтні.

Ребров наголосив, що попри втрати, футболісти, які приїжджають до табору національної команди, демонструють максимальну віддачу та готовність боротися за країну. Тренер особливо відзначив виступ Назара Волошина, який проявив себе у грі проти Ісландії, показавши, що може бути корисним збірній навіть без великого досвіду виступів за команду.

Наставник підкреслив, що задоволений кожним гравцем, який прибуває до збірної, і вважає, що нинішній склад має достатній рівень, аби виконати поставлені завдання.

"Задоволений тими гравцями, які приїжджають у збірну. Вони віддають усе на полі заради нашої країни, я вдячний їм за це. Дійсно є проблеми з травмованими, але ті гравці, які приїжджають, роблять те, що треба", — сказав Ребров.

Також Ребров визнав, що через щільний графік команда мала лише одне повноцінне тренування перед матчем, але висловив упевненість у бойовому настрої гравців.

Поєдинок Франція — Україна відбудеться 13 листопада в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Початок матчу — о 21:45 за київським часом.

