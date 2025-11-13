Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Украины уверенно обыграла Францию, забив три гола

Сборная Украины уверенно обыграла Францию, забив три гола

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 02:16
обновлено: 02:16
Украина обыграла Францию перед Евро-2026
Сборная Украины по футзалу. Фото: УАФ

Сборная Украины по футзалу продолжает подготовку к чемпионату Европы-2026. Команда Александра Косенко провела товарищеский матч против Франции.

Сборная Украины победила французов со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Интересно, что эти соперники играли на последнем чемпионате мира, где Украина победила 7:1.

Снова победили Францию

На этот раз украинцы открыли счет уже на шестой минуте после того, как Игорь Корсун удачно сыграл на добивании после удара Ростислава Семенченко.

После перерыва сборная Украины отличилась во второй раз. Ошибка француза в центре поля завершилась быстрой контратакой, которую точным ударом замкнул Владислав Первеев. За шесть минут до финальной сирены Первеев оформил ассист на Игоря Чернявского, который забил третий гол. Франция ответила мячом Бендали на 36-й минуте, но изменить ход игры не смогла.

Эта победа стала еще одним подтверждением хорошей формы сборной Украины, которая уверенно шагает к чемпионату Европы-2026, где будет среди фаворитов.

Украина — Франция — 3:1

Голы: Корсун, 6, Первеев, 26, Чернявский, 34 — Бендали, 36

Турнир команда начнет 22 января матчем против Армении. Соперниками в группе также будут Литва и Чехия.

Напомним, бывший футболист сборной Украины попросил у Сергея Реброва кое-что сделать в матче с Францией.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился деталями работы.

Франция Футзал Сборная Украины по футзалу Чемпионат Европы Евро-2026 по футзалу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации