Украина обыграла Францию перед Евро-2026

Сборная Украины по футзалу. Фото: УАФ

Сборная Украины по футзалу продолжает подготовку к чемпионату Европы-2026. Команда Александра Косенко провела товарищеский матч против Франции.

Сборная Украины победила французов со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Интересно, что эти соперники играли на последнем чемпионате мира, где Украина победила 7:1.

Снова победили Францию

На этот раз украинцы открыли счет уже на шестой минуте после того, как Игорь Корсун удачно сыграл на добивании после удара Ростислава Семенченко.

После перерыва сборная Украины отличилась во второй раз. Ошибка француза в центре поля завершилась быстрой контратакой, которую точным ударом замкнул Владислав Первеев. За шесть минут до финальной сирены Первеев оформил ассист на Игоря Чернявского, который забил третий гол. Франция ответила мячом Бендали на 36-й минуте, но изменить ход игры не смогла.

Эта победа стала еще одним подтверждением хорошей формы сборной Украины, которая уверенно шагает к чемпионату Европы-2026, где будет среди фаворитов.

Украина — Франция — 3:1

Голы: Корсун, 6, Первеев, 26, Чернявский, 34 — Бендали, 36

Турнир команда начнет 22 января матчем против Армении. Соперниками в группе также будут Литва и Чехия.

