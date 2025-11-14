Дешам зізнався, що матч проти України був дуже важкий

Дешам прокоментував перемогу над Україною
Збірна Франції гарантувала вихід на чемпіонат світу-2026. Це сталося після перемоги над Україною (4:0).
Після гри свій коментар залишив головний тренер французів Дідьє Дешам, слова якого навів сайт УЄФА.
Дешам назвав матч непростим
Дешам відзначив важливість дострокового виходу на мундіаль, але розповів, що гра не була простою.
"Нам не було легко в першому таймі. Ми зробили необхідні речі, щоб це зробити сьогодні ввечері, і ми зробили це при першій можливості", — сказав Дешам.
Тренер вважає, що наразі команда має повне право радіти цьому успіху, адже за ним стоїть велика робота та дисципліна футболістів.
Фахівець окремо відзначив позитивний настрій у команді попри численні травми, які переслідували Францію протягом відбору.
Також наставник підкреслив, що Франція цінує здобуту перемогу і зробить усе, щоб підійти до фінальної частини ЧС-2026 у найкращій формі.
Нагадаємо, збірна України з футзалу за день до гри команди Сергія Реброва перемогла Францію.
Також раніше абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик прибув до Узбекистану.
Читайте Новини.LIVE!