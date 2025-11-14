Відео
Україна
Дешам прокоментував перемогу над Україною

Дешам прокоментував перемогу над Україною

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 08:59
Оновлено: 08:59
Дешам зізнався, що матч проти України був дуже важкий
Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Збірна Франції гарантувала вихід на чемпіонат світу-2026. Це сталося після перемоги над Україною (4:0).

Після гри свій коментар залишив головний тренер французів Дідьє Дешам, слова якого навів сайт УЄФА.

Читайте також:
Франция - Украина
Збірна України. Фото: Reuters

Дешам назвав матч непростим

Дешам відзначив важливість дострокового виходу на мундіаль, але розповів, що гра не була простою.

"Нам не було легко в першому таймі. Ми зробили необхідні речі, щоб це зробити сьогодні ввечері, і ми зробили це при першій можливості", — сказав Дешам.

Тренер вважає, що наразі команда має повне право радіти цьому успіху, адже за ним стоїть велика робота та дисципліна футболістів.

Фахівець окремо відзначив позитивний настрій у команді попри численні травми, які переслідували Францію протягом відбору.

Також наставник підкреслив, що Франція цінує здобуту перемогу і зробить усе, щоб підійти до фінальної частини ЧС-2026 у найкращій формі.

Нагадаємо, збірна України з футзалу за день до гри команди Сергія Реброва перемогла Францію.

Також раніше абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик прибув до Узбекистану.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
