Дешам зізнався, що матч проти України був дуже важкий

Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Збірна Франції гарантувала вихід на чемпіонат світу-2026. Це сталося після перемоги над Україною (4:0).

Після гри свій коментар залишив головний тренер французів Дідьє Дешам, слова якого навів сайт УЄФА.

Збірна України. Фото: Reuters

Дешам назвав матч непростим

Дешам відзначив важливість дострокового виходу на мундіаль, але розповів, що гра не була простою.

"Нам не було легко в першому таймі. Ми зробили необхідні речі, щоб це зробити сьогодні ввечері, і ми зробили це при першій можливості", — сказав Дешам.

Тренер вважає, що наразі команда має повне право радіти цьому успіху, адже за ним стоїть велика робота та дисципліна футболістів.

Фахівець окремо відзначив позитивний настрій у команді попри численні травми, які переслідували Францію протягом відбору.

Також наставник підкреслив, що Франція цінує здобуту перемогу і зробить усе, щоб підійти до фінальної частини ЧС-2026 у найкращій формі.

