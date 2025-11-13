Олександр Усик прибув до Узбекистану — стала відома мета візиту

Усик та Коуфорд відвідали одну з країн колишнього СРСР
Абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує своє азійське турне. Новим місцем призначення став Узбекистан.
Відео з прибуттям Усика в Узбекистан опублікував паблік katta_sport.
Усик вже скуштував місцеві смаколики
Усик з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі Теренсом Кроуфордом прибули до Узбекистану, де стануть почесними гостями масштабного боксерського турніру.
Усика в Узбекистані тепло прийняли з квітами та традиційними стравами. Українець привітав організаторів словами "салам алейкум", і він став головною зіркою заходу.
Вечір боксу в Ташкенті пойде 14 листопада. Головним боєм стане бій дворазового олімпійського чемпіона Баходіра Джалолова, з яким Усик особисто знайомий, проти нігерійського нокаутера Соломона Адебайо.
Очікується, що весною 2026 року українець повернеться на ринг у поєдинку проти обов’язкового претендента Фабіо Вордлі.
Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може врятуватись від дискваліфікації, яка може завершити його кар'єру.
Перед матчем проти Ісландії Україна може втратити вісім основних гравців.
Читайте Новини.LIVE!