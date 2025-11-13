Олександр Усик прибув до Узбекистану — стала відома мета візиту

Абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує своє азійське турне. Новим місцем призначення став Узбекистан.

Відео з прибуттям Усика в Узбекистан опублікував паблік katta_sport.

Усик з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі Теренсом Кроуфордом прибули до Узбекистану, де стануть почесними гостями масштабного боксерського турніру.

Усика в Узбекистані теп­ло прийняли з квітами та традиційними стравами. Українець привітав організаторів словами "салам алейкум", і він став головною зіркою заходу.

Вечір боксу в Ташкенті пойде 14 листопада. Головним боєм стане бій дворазового олімпійського чемпіона Баходіра Джалолова, з яким Усик особисто знайомий, проти нігерійського нокаутера Соломона Адебайо.

Очікується, що весною 2026 року українець повернеться на ринг у поєдинку проти обов’язкового претендента Фабіо Вордлі.