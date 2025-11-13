Збірна України може втратити 8 гравців на матч з Ісландією

Відома причина, чому Ребров відмовився від Маліновського
Збірна України випереджає Ісландію на три очки перед двома турами відбору на Кубок Світу, що залишилися. Однак сили суперників можуть виявитися не рівними під час очного протистояння.
Головний тренер "синьо-жовтих" не включив одразу двох гравців на гру з Францією, повідомляє портал Новини.LIVE.
У заявці збірної України на матч із "триколірними" не виявилося захисника Миколи Матвієнка та півзахисника Руслана Маліновського, який забив три голи за національну команду у двох останніх поєдинках. На перший погляд, це рішення Сергія Реброва може здатися дивним, але в нього є пояснення.
Небезпека для збірної України
І Маліновський, і Матвієнко мають у пасиві жовті картки. Це означає, що в разі отримання попередження в поєдинку з Францією вони автоматично пропустили б матч з Ісландією, який стане вирішальним у боротьбі за друге місце у квартеті.
Окрім цих двох футболістів, відразу шість гравців збірної України перебувають під загрозою дискваліфікації з аналогічної причини. Це Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко та Олег Очеретько. Однак ці виконавці опинилися в заявці на матч із Францією.
