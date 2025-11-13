Збірна України може втратити 8 гравців на матч з Ісландією

Руслан Маліновський під час виходу на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України випереджає Ісландію на три очки перед двома турами відбору на Кубок Світу, що залишилися. Однак сили суперників можуть виявитися не рівними під час очного протистояння.

Головний тренер "синьо-жовтих" не включив одразу двох гравців на гру з Францією, повідомляє портал Новини.LIVE.

У заявці збірної України на матч із "триколірними" не виявилося захисника Миколи Матвієнка та півзахисника Руслана Маліновського, який забив три голи за національну команду у двох останніх поєдинках. На перший погляд, це рішення Сергія Реброва може здатися дивним, але в нього є пояснення.

Руслан Маліновський у грі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Небезпека для збірної України

І Маліновський, і Матвієнко мають у пасиві жовті картки. Це означає, що в разі отримання попередження в поєдинку з Францією вони автоматично пропустили б матч з Ісландією, який стане вирішальним у боротьбі за друге місце у квартеті.

Окрім цих двох футболістів, відразу шість гравців збірної України перебувають під загрозою дискваліфікації з аналогічної причини. Це Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко та Олег Очеретько. Однак ці виконавці опинилися в заявці на матч із Францією.

