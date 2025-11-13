Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відома причина, чому Ребров відмовився від Маліновського

Відома причина, чому Ребров відмовився від Маліновського

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 13:41
Оновлено: 13:40
Збірна України може втратити 8 гравців на матч з Ісландією
Руслан Маліновський під час виходу на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України випереджає Ісландію на три очки перед двома турами відбору на Кубок Світу, що залишилися. Однак сили суперників можуть виявитися не рівними під час очного протистояння.

Головний тренер "синьо-жовтих" не включив одразу двох гравців на гру з Францією, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У заявці збірної України на матч із "триколірними" не виявилося захисника Миколи Матвієнка та півзахисника Руслана Маліновського, який забив три голи за національну команду у двох останніх поєдинках. На перший погляд, це рішення Сергія Реброва може здатися дивним, але в нього є пояснення.

Руслан Малиновский
Руслан Маліновський у грі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Небезпека для збірної України

І Маліновський, і Матвієнко мають у пасиві жовті картки. Це означає, що в разі отримання попередження в поєдинку з Францією вони автоматично пропустили б матч з Ісландією, який стане вирішальним у боротьбі за друге місце у квартеті.

Окрім цих двох футболістів, відразу шість гравців збірної України перебувають під загрозою дискваліфікації з аналогічної причини. Це Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко та Олег Очеретько. Однак ці виконавці опинилися в заявці на матч із Францією.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної України Михайло Мудрик може уникнути тривалої дискваліфікації.

Напередодні інша збірна України показала приклад, як треба грати проти французів.

спорт футбол Збірна України з футболу Руслан Маліновський Микола Матвієнко ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації