Україна
Мудрик може повернутися на поле раніше, ніж очікувалося

Мудрик може повернутися на поле раніше, ніж очікувалося

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 12:01
Оновлено: 11:57
Челсі знайшов спосіб скоротити дискваліфікацію Мудрика
Михайло Мудрик та тренер Челсі Енцо Мареска. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може уникнути максимального терміну дискваліфікації. Гравцеві не доведеться "ставити на паузу" кар'єру на чотири роки.

Лондонський "Челсі" продовжує боротися за свого футболіста, повідомляє "Динамоманія".

Український футболіст Михайло Мудрик не виступає з грудня 2025 року, коли його проба на допінг виявилася позитивною. Його можуть дискваліфікувати терміном на чотири роки, якщо рішення про покарання гравця виявиться максимальною суворим. Однак остаточний вердикт досі не відомий.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик перед матчем. Фото: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Image

Мудрик може вже скоро повернутися на поле

Формально термін дискваліфікації українця можуть почати рахувати з моменту його відсторонення від футболу. Це означає, що один рік покарання Мудрик уже відбув. Але в "Челсі" розраховують домогтися від Футбольної Асоціації Англії пом'якшення вердикту, щоб дискваліфікація становила не більше двох років. Всесвітнє антидопінгове агенство після цього затвердить остаточне рішення.

Також стало відомо про те, що "Челсі" може відправити Мудрика в оренду до французького "Страсбурга". Однак поки не зрозуміло, про які умови угоди йдеться, і який статус матиме Михайло в Лізі 1. У лондонському клубі продовжують розраховувати на гравця і підтримувати його в непростий період кар'єри.

Нагадаємо, збірна України з мініфутболу подала приклад команді Сергія Реброва перед матчем відбору на ЧС-2026.

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко поділився прогнозом на найближчі поєдинки збірної України.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
