Мудрик может вернуться на поле раньше, чем ожидалось

Дата публикации 13 ноября 2025 12:01
обновлено: 11:57
Челси нашел способ сократить дисквалификацию Мудрика
Михаил Мудрик и тренер Челси Энцо Мареска. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может избежать максимального срока дисквалификации. Игроку не придется "ставить на паузу" карьеру на четыре года. 

Лондонский "Челси" продолжает бороться за своего футболиста, сообщает "Динамомания".  

Читайте также:

Украинский футболист Михаил Мудрик не выступает с декабря 2025 года, когда его проба на допинг оказалась положительной. Его могут дисквалифицировать сроком на четыре года, если решение о наказании игрока окажется максимальной суровым. Однако окончательный вердикт до сих пор не известен. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик перед матчем. Фото: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Image

Мудрик может уже скоро вернуться на поле 

Формально срок дисквалификации украинца могут начать считать с момента его отстранения от футбола. Это означает, что один год наказания Мудрик уже отбыл. Но в "Челси" рассчитывают добиться от Футбольной Ассоциации Англии смягчения вердикта, чтобы дисквалификация составила не больше двух лет. Всемирное антидопинговое агенство после этого утвердит окончательное решение. 

Также стало известно о том, что "Челси" может отправить Мудрика в аренду во французский "Страсбур". Однако пока не ясно, о каких условиях соглашения идет речь, и какой статус будет у Михаила в Лиге 1. В лондонском клубе продолжают рассчитывать на игрока и поддерживать его в непростой период карьеры. 

Напомним, сборная Украины по мини-футболу подала пример команде Сергея Реброва перед матчем отбора на ЧМ-2026. 

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко поделился прогнозом на ближайшие поединки сборной Украины. 

спорт футбол Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси Дисквалификация
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
