Ребров потерял сразу двух лидеров сборной Украины

Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: УНИАН

Кадровые проблемы сборной Украины продолжают накапливаться. Стало известно, что с Францией ей не помогут еще два основных игрока.

Речь идет о защитнике и хавбеке, которые в последнее время набрали хорошую форму, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинская Ассоциация футбола опубликовала официальную заявку игроков, которые могут выйти на поле 13 ноября в матче против Франции. В ней оказалось 23 футболиста, однако этот список нельзя назвать оптимальным выбором.

Николай Матвиенко (справа) во время матча. Фото: УНИАН

Кто не сыграет за сборную Украины

Важнейший поединок отбора на Кубок Мира пропустят сразу два важных для команды Сергея Реброва игрока. Защитник Николай Матвиенко точно не выйдет на поле в этот вечер. То же самое касается и хавбека "Дженоа" Руслана Малиновского.

Руслан Малиновский (слева) работает в обороне. Фото: УНИАН

В октябрьских матчах за сборную Украины представитель итальянской Серии А выступил феноменально, став лидером "сине-желтых" на поле. Он забил три гола и сделал две результативные передачи. Отсутствие Руслана может негативно повлиять на атакующий потенциал сборной Украины.

Заявка сборной Украины на матч с Францией. Фото: УАФ

О травмах игроков национальной команды не сообщалось. Не исключено, что Сергей Ребров решил приберечь их на матч с Исландией 16 ноября, который может стать ключевым в борьбе за второе место в квартете.

Напомним, ранее сборная Украины по футзалу уверенно обыграла Францию, продемонстрировав пример команде Сергея Реброва.

Виктор Леоненко предостерег тренерский штаб "сине-желтых" от опасной ошибки перед игрой с французами.