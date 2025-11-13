Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Украины неожиданно потеряла лидера перед игрой с Францией

Сборная Украины неожиданно потеряла лидера перед игрой с Францией

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 11:22
обновлено: 11:21
Ребров потерял сразу двух лидеров сборной Украины
Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: УНИАН

Кадровые проблемы сборной Украины продолжают накапливаться. Стало известно, что с Францией ей не помогут еще два основных игрока. 

Речь идет о защитнике и хавбеке, которые в последнее время набрали хорошую форму, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Украинская Ассоциация футбола опубликовала официальную заявку игроков, которые могут выйти на поле 13 ноября в матче против Франции. В ней оказалось 23 футболиста, однако этот список нельзя назвать оптимальным выбором. 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко (справа) во время матча. Фото: УНИАН

Кто не сыграет за сборную Украины

Важнейший поединок отбора на Кубок Мира пропустят сразу два важных для команды Сергея Реброва игрока. Защитник Николай Матвиенко точно не выйдет на поле в этот вечер. То же самое касается и хавбека "Дженоа" Руслана Малиновского. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский (слева) работает в обороне. Фото: УНИАН

В октябрьских матчах за сборную Украины представитель итальянской Серии А выступил феноменально, став лидером "сине-желтых" на поле. Он забил три гола и сделал две результативные передачи. Отсутствие Руслана может негативно повлиять на атакующий потенциал сборной Украины. 

Сборная Украины
Заявка сборной Украины на матч с Францией. Фото: УАФ

О травмах игроков национальной команды не сообщалось. Не исключено, что Сергей Ребров решил приберечь их на матч с Исландией 16 ноября, который может стать ключевым в борьбе за второе место в квартете. 

Напомним, ранее сборная Украины по футзалу уверенно обыграла Францию, продемонстрировав пример команде Сергея Реброва. 

Виктор Леоненко предостерег тренерский штаб "сине-желтых" от опасной ошибки перед игрой с французами. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Руслан Малиновский Николай Матвиенко ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации