Ребров потерял сразу двух лидеров сборной Украины

Сборная Украины неожиданно потеряла лидера перед игрой с Францией
Кадровые проблемы сборной Украины продолжают накапливаться. Стало известно, что с Францией ей не помогут еще два основных игрока.
Речь идет о защитнике и хавбеке, которые в последнее время набрали хорошую форму, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинская Ассоциация футбола опубликовала официальную заявку игроков, которые могут выйти на поле 13 ноября в матче против Франции. В ней оказалось 23 футболиста, однако этот список нельзя назвать оптимальным выбором.
Кто не сыграет за сборную Украины
Важнейший поединок отбора на Кубок Мира пропустят сразу два важных для команды Сергея Реброва игрока. Защитник Николай Матвиенко точно не выйдет на поле в этот вечер. То же самое касается и хавбека "Дженоа" Руслана Малиновского.
В октябрьских матчах за сборную Украины представитель итальянской Серии А выступил феноменально, став лидером "сине-желтых" на поле. Он забил три гола и сделал две результативные передачи. Отсутствие Руслана может негативно повлиять на атакующий потенциал сборной Украины.
О травмах игроков национальной команды не сообщалось. Не исключено, что Сергей Ребров решил приберечь их на матч с Исландией 16 ноября, который может стать ключевым в борьбе за второе место в квартете.
Напомним, ранее сборная Украины по футзалу уверенно обыграла Францию, продемонстрировав пример команде Сергея Реброва.
Виктор Леоненко предостерег тренерский штаб "сине-желтых" от опасной ошибки перед игрой с французами.
Читайте Новини.LIVE!