Леоненко обратился к Реброву с просьбой перед матчами сборной Украины

Игроки сборной Украины накануне матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины готовится к матчу против Франции в рамках отбора на Кубок Мира. Виктор Леоненко объяснил, кто из игроков "сине-желтых" способен принести команде победу.

По словам бывшего форварда, перед тренерским штабом Украины стоит важная дилемма, сообщает BLIK.

Виктор Леоненко не сомневается в том, что при любом раскладе в матче с Францией решающим поединком для команды Сергея Реброва станет противостояние с Исландией. Бывший форвард сомневается, что "сине-желтые" сумеют обыграть подопечных Дидье Дешама. Он заявил, что "даже некоторые французские болельщики интереснее наших футболистов".

Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

О чем важно помнить Реброву

Леоненко считает, что в последних матчах сборная Украины выигрывала случайно, поскольку хорошо проводила только один тайм за поединок. Эксперт надеется только на дальние удары в исполнении Руслана Малиновского, которые могут принести "сине-желтым" победу.

Виталий Миколенко на фотосессии. Фото: instagram.com/uafukraine/

По мнению бывшего футболиста, даже в случае удачного исхода в матче с Францией, судьба второго места в группе решится в поединке с Исландией. И это ставит определенную проблему перед Сергеем Ребровым.

"Победа может создать проблемы для Реброва, потому что тогда футболисты выйдут на Исландию с коронами и шашками на белых конях. Главный матч будет не в четверг, а в воскресенье", — заявил Леоненко.

