Леоненко предупредил Реброва об опасности из-за сборной Украины

Дата публикации 13 ноября 2025 09:15
обновлено: 09:13
Леоненко обратился к Реброву с просьбой перед матчами сборной Украины
Игроки сборной Украины накануне матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины готовится к матчу против Франции в рамках отбора на Кубок Мира. Виктор Леоненко объяснил, кто из игроков "сине-желтых" способен принести команде победу. 

По словам бывшего форварда, перед тренерским штабом Украины стоит важная дилемма, сообщает BLIK

Читайте также:

Виктор Леоненко не сомневается в том, что при любом раскладе в матче с Францией решающим поединком для команды Сергея Реброва станет противостояние с Исландией. Бывший форвард сомневается, что "сине-желтые" сумеют обыграть подопечных Дидье Дешама. Он заявил, что "даже некоторые французские болельщики интереснее наших футболистов". 

Илья Забарный
Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

О чем важно помнить Реброву 

Леоненко считает, что в последних матчах сборная Украины выигрывала случайно, поскольку хорошо проводила только один тайм за поединок. Эксперт надеется только на дальние удары в исполнении Руслана Малиновского, которые могут принести "сине-желтым" победу. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко на фотосессии. Фото: instagram.com/uafukraine/

По мнению бывшего футболиста, даже в случае удачного исхода в матче с Францией, судьба второго места в группе решится в поединке с Исландией. И это ставит определенную проблему перед Сергеем Ребровым. 

"Победа может создать проблемы для Реброва, потому что тогда футболисты выйдут на Исландию с коронами и шашками на белых конях. Главный матч будет не в четверг, а в воскресенье", — заявил Леоненко. 

Напомним, ранее сборная Украины разгромила Францию, подав пример команде Сергея Реброва. 

Тем временем стало известно, что известный французский футболист оказался женат на украинской модели. 

А легкоатлетка Юлия Левченко откровенно рассказала о том, что ей помогло справиться с депрессией. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Виктор Леоненко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
